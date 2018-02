Nach Pyeongchang Olympische Spiele: Eric Frenzel wird in Flossenbürg empfangen

Die deutsche Olympia-Mannschaft ist zurück in der Heimat. Auch Eric Frenzel wird heute in Flossenbürg erwartet. Hier gibt es ihm zu Ehren ein großes Fest. Er ist der erfolgreichste deutsche Athlet bei den Olympischen Spielen in Südkorea.

Von: Margit Ringer