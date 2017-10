Regensburg Numerus-Clausus-Debatte: Arzt werden - auch ohne Einserschnitt?

Wer Arzt werden will, braucht im Abitur Bestnoten. Diesen sogenannten Numerus Clausus, also die Note, um zum Medizinstudium zugelassen zu werden, überprüft derzeit das Bundesverfassungsgericht. In Regensburg würden Ärzte und Studenten ein Ende des NC begrüßen.

Aktuell brauchen Medizinstudenten, die in Regensburg studieren wollen, einen Abiturschnitt von 1,0. Nur die besten Schüler kommen also an die Hochschule. Ungerecht, finden viele Studenten, weil man an einer Schulnote nicht sehen könne, ob aus dem Menschen später ein guter Arzt werde, so der Tenor.

Medizinische Vorkenntnisse zählen kaum

Medizin-Student übt Blut-Abnehmen

Die Durchschnittsnote im Abitur ist für Mediziner besonders wichtig. 20 Prozent der Studienplätze werden direkt durch die Abiturnote vergeben. Weitere 20 Prozent nach einer langen Wartezeit. Immerhin 60 Prozent vergeben die Unis selbst, doch auch hier ist ein guter Abi-Schnitt entscheidend. Eine medizinische Ausbildung, soziales Engagement oder ein gutes Ergebnis im sogenannten Medizinertest können die Abi-Note nur leicht aufbessern. Schon mit einer 1,5 rückt das Wunschstudium in weite Ferne.

Keine individuelle Auswahl möglich

Trotzdem könne man das System momentan nicht einfach ändern, sagt Professor Bernd Salzberger, der an der Uni-Klinik Regensburg die Ausbildung der jungen Ärzte leitet. Für eine individuelle Auswahl fehle die Kapazität. Auf 10.000 Studienplätze kämen laut Salzberger 40.000 Bewerber. Die alle persönlich zu überprüfen, wäre schlicht nicht möglich. Außerdem habe sich das bisherige System bewährt.

"Ich glaube, unsere derzeitigen Studenten werden gute Ärzte. Das größere Problem ist, ob jemand bei dem jetzigen System hinten runterfällt, der auch ein guter Arzt werden würde, der aber auch aufgrund des Numerus Clausus nie, oder nur nach sieben Jahren Wartezeit zum Studienplatz käme." Professor Bernd Salzberger

Gerade diese verhinderten Ärzte würden aber dringend gebraucht, sagen viele Gegner des NC. Doch allein durch die Abschaffung des NC werden nicht automatisch mehr Mediziner-Studienplätze geschaffen, meint Salzberger.

Soziale Aspekte sollen berücksichtigt werden

Die Auswahlkriterien sollten trotzdem soziale Aspekte stärker berücksichtigen. Das fordert zum Beispiel der Neutraublinger Arzt Heribert Szika, der auch im Ärztlichen Kreisverband Regensburg aktiv ist.

"Der NC ist für mich persönlich das ungeeignetste Kriterium. Für den Beruf als Mediziner brauch ich doch Nächstenliebe, eine Liebe zum Patienten und zur Medizin. Das wird auf keinen Fall durch die NC-Regelung abgerufen." Heribert Szika, Arzt

Vor allem auf dem Land würden Ärzte gebraucht, sagt Szika, der im kleinen Ort Brennberg eine Filialpraxis betreibt. Er wünscht sich Plätze für Studenten, die sich verpflichten, später als Landärzte zu arbeiten. Viele hätten eine Chance verdient. Denn auch wer beim Abiturschnitt nicht ganz oben mitmischt, kann ein guter Arzt werden. Dafür gebe es genug Beispiele, sagt Heribert Szika. Er selbst hätte heute wohl keine Chance mehr auf ein Medizin-Studium.