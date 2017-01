Klinikum Weiden Neue zentrale Notaufnahme geht in Betrieb

Am Klinikum Weiden geht heute die neue zentrale Notaufnahme in Betrieb. Nach dem Neubau und der nun folgenden Renovierung der bisherigen Notaufnahme stehen nun drei Mal so viele Behandlungsplätze zur Verfügung wie bisher.

Die Fläche verdoppelt sich und auch das Personal wurde ordentlich aufgestockt, sagt Klinik-Leiter Andreas Dauber. Zudem sei die Ausstattung verbessert worden. Insgesamt können Patienten derzeit an 18 Plätzen behandelt werden, künftig an 24 - bisher gab es nur acht Plätze. Dazu kommen momentan zwei neue Schockräume, künftig werden es drei sein. Auch das Verwaltungs- und Dokumentationssystem soll nun effizienter sein: Patienten werden sofort von Ärzten ersteingeschätzt, danach richtet sich dann ihre persönliche Wartezeit.

Unterirdische Wege zum OP

Die neue Notaufnahme von außen.

Von außen am markantesten ist die neue Zufahrt der Krankenwagen, die ab sofort unterirdisch erfolgt. Dazu wurde die Bismarckstraße überbaut und abgesenkt, sie ist nur mehr für Rettungsfahrzeuge befahrbar. Mit drei Aufzügen werden die Patienten dann in die Notaufnahme gebracht. An normalen Tagen kommen zwischen 100 und 120 Patienten in die Notaufnahme, derzeit grassieren vor allem Magen-Darm-Viren, so Dauber. Der Neubau der Notaufnahme hat rund neun Millionen Euro gekostet.

Im November soll auch die bisherige Aufnahme renoviert und Brandschutz-konform sein, dann wird die neue komplette Notaufnahme offiziell eingeweiht. In die bisherigen Räume wird auch eine kassenärztliche Notfallpraxis integriert. In der behandeln Hausärzte die Patienten, die zunächst keine akute "Krankenhaus-Behandlung" brauchen.

Mehr Patienten, größere Kliniken

Jährlich steigt die Patientenzahl in der Notaufnahme um vier bis fünf Prozent an, sagt Andreas Dauber. Das habe vor allem mit der wachsenden älteren Bevölkerung zu tun. Alte Leute müssen nach Stürzen oder bei Krankheiten meistens sofort ins Krankenhaus. Neben der Notaufnahme wird seit knapp einem Jahr ein komplett neuer Gebäudetrakt des Klinikums errichtet. In den Vier-Etagen-Bau auf dem ehemaligen Augustinergelände sollen künftig Palliativ-, Isolierungsstation sowie Lagerräume einziehen. Auf dessen Dach wird künftig der Rettungshubschrauber landen. Auch am Krankenhaus in Tirschenreuth investiert die Kliniken Nordoberpfalz AG seit wenigen Monaten in große Baumaßnahmen. Hier werden bis 2020 die Notaufnahme erweitert und die OP-Säle erneuert.