Hochhausbrand in Neutraubling Prozess-Auftakt gegen mutmaßlichen Feuerteufel

Vor dem Landgericht Regensburg muss sich ab heute ein 27-jähriger US-Amerikaner wegen besonders schwerer Brandstiftung und Körperverletzung verantworten. Er soll ein Hochhaus in Neutraubling (Lkr. Regensburg) in Brand gesteckt haben.

Der Täter soll - ausgerüstet mit einem Benzinkanister in der Hand - im April vergangenen Jahres so lange bei einem Hochhaus in Neutraubling geklingelt haben, bis ihm jemand die Tür öffnete. Dann soll er im Keller das Feuer gelegt haben. Schon wenig später war der Qualm im ganzen Treppenhaus. Ein Bewohner, der gerade noch eine Mieterin mit einem Kleinkind und einem Baby ins Freie bringen konnte, erlitt eine Rauchvergiftung. Vier Hausbewohner konnten von der Feuerwehr mit der Drehleiter gerettet werden.

Der Grund der Brandstiftung ist vermutlich ein Eifersuchtsdrama. In dem Haus lebte die frühere Lebensgefährtin des Angeklagten. Am Haus entstand ein Sachschaden von 50.000 Euro. Der Prozess ist auf vier Verhandlungstage angesetzt.