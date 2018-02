82 Bewohner in Turnhalle untergebracht Neustädter Seniorenheim nach Brand evakuiert

Wegen eines Brandes in einem Seniorenheim in Neustadt an der Waldnaab mussten 82 Bewohner gerettet werden. Zwei Senioren kamen ins Krankenhaus, die übrigen Bewohner wurden in einer nahe gelegene Schulturnhalle untergebracht. Das Heim wird voraussichtlich monatelang geschlossen bleiben. Die Verteilung der Senioren auf andere Heime könnte sich schwierig gestalten.

Ein Brand im Maschinenraum der Aufzugsanlage eines Seniorenheims in Neustadt an der Waldnaab hat in der Nacht einen Großeinsatz von Feuerwehren, Notärzten, Rettungsdiensten und des THW zur Folge gehabt. 82 Bewohner mussten nach Informationen des Polizeipräsidiums Oberpfalz in Sicherheit gebracht werden. Zwei Bewohner wurden in ein Krankenhaus, die übrigen Senioren nach einer Erstversorgung in eine nahe Gymnasiums-Turnhalle gebracht.

Kein Fremdverschulden

Am Vormittag kontrolliert die Feuerwehr immer wieder den Brandherd im Seniorenheim mit Wärmebildkameras. Ursache des Brandes war vermutlich ein technischer Defekt, Fremdverschulden wird laut Polizei ausgeschlossen. Der Rauch breitete sich über den Aufzugsschacht im Gebäude aus - insbesondere im Keller und im Erdgeschoss des Gebäudes. Inzwischen steht auch fest, dass die komplette Elektroversorgung des Seniorenheims beschädigt ist.

Unterbringung der Senioren schwierig

Nach ersten Vermutungen wird die Einrichtung monatelang nicht mehr bewohnbar sein, weil erst im ganzen Haus wieder eine Stromversorgung hergestellt werden muss. Am Morgen kam der Caritas-Geschäftsführer des Kreisverbandes Weiden-Neustadt zum Seniorenheim. Bernhard Uhl sprach von einem Schock für alle Beteiligten. Zudem werde es sicherlich schwierig werden, die Bewohner in den kommenden Wochen oder Monaten in anderen Einrichtungen unterzubringen, weil alle umliegenden voll seien.

Schulbetrieb beeinträchtigt

Die Polizei rechnet heute mit Beeinträchtigungen des Schulbetriebs. Der Sportunterricht des Gymnasiums entfällt.

Da die Turnhalle am Kindergarten St. Martin liegt, bleibt dieser bis einschließlich morgen geschlossen. Die Kinder werden im Pfarrheim in Neustadt betreut.