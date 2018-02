Die US-Armee in der Oberpfalz erhält neues Gerät: Das Zweite Kavallerieregiment in Vilseck (Kreis Amberg-Sulzbach) ist mit sieben Radpanzern vom Typ "Stryker" mit einer neuen 30-Millimeter-Kanone ausgestattet worden. Jetzt stellte die US-Armee die Fahrzeuge auf dem Truppenübungsplatz in Grafenwöhr vor.