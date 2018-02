Ausbildungszentrum in der Oberpfalz Nazi-Parolen an Schule - Kaminkehrer-Branche stocksauer

Die Kaminkehrer-Branche ist stocksauer wegen eines rechtsextremen Vorfalls im Kaminkehrer-Ausbildungszentrum in Mühlbach. Die Schulleitung hat bereits reagiert. Und die Bürgermeisterin plant Präventionsprojekte.

Die Erste Bürgermeisterin der Stadt Dietfurt, Carolin Braun (SPD), zeigte sich schockiert über den rechtsextremen Vorfall im Kaminkehrer-Ausbildungszentrum in Mühlbach. Wie vom Bayerischen Rundfunk aufgedeckt, hatte ein Ausbilder vergangenen Monat mit teils noch minderjährigen Schülern Nazi-Parolen gebrüllt.

"Wenn eine Respektsperson so etwas vorexerziert, dann hat das einen anderen Charakter. Der Vorfall ist ein Stück weit ein Schock." Carolin Braun, (SPD) Erste Bürgermeisterin von Dietfurt

Braun kündigte an, bald mit der Führung des Ausbildungszentrums sprechen zu wollen, um Präventionsprojekte zu beraten. Denkbar seien beispielsweise ein Workshop oder eine Ausstellung zur kritischen Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Aktuell bemüht sich Braun, die mehrere Jahre für die bayerische Landeskoordinierungsstelle gegen Rechtsextremismus tätig gewesen war, eine Anne-Frank-Ausstellung in die Region zu holen.

"Die sind alle stocksauer"

Unter den Kaminkehrern in Nordbayern ist die Stimmung schlecht. "Die sind alle stocksauer", sagte der Obermeister der Kaminkehrerinnung Oberfranken, Richard Herbst, dem BR.

"Ein Einziger schafft es, einen ganzen Berufsstand in Misskredit zu bringen." Richard Herbst, Obermeister der Kaminkehrerinnung Oberfranken

Die Innungsmitglieder erwarteten, dass der betreffende Ausbilder baldmöglichst aus der Innung ausgeschlossen wird, räumt Herbst ein. Er bekräftigt, dies auch erreichen zu wollen. Um keinen Formfehler zu begehen, wolle man erst den Ausgang des Ermittlungsverfahrens abwarten.

Schulleiter suspendiert Lehrkraft

Die Leiter des Schulungszentrums erkennen den Lehrbeauftragten in den Videos eindeutig. Es sei das erste Mal, dass sie von so einem Vorfall erfahren, sagen sie. Der Schulleiter Peter Wilhelm hat nach der BR24-Anfrage umgehend erste Schritte eingeleitet und den Ausbildungsleiter von sämtlichen Unterrichtseinheiten entbunden.

Im Januar wurden in einem Billardraum der Schule Videos von Besorgnis erregenden Vorkommnissen gedreht. Heimliche Mitschnitte davon wurden dem BR-Studio Franken zugespielt. In den Videos sitzen teils minderjährige Azubis gesellig beieinander, trinken Bier und rauchen. Auch ein Ausbilder war dabei. Er stimmte Nazi-Parolen und Nazi-Gesänge an.