Museum der Bayerischen Geschichte Eröffnung verzögert sich wohl um ein Jahr

Ursprünglich sollte das Museum 2018 öffnen, zum 100. Geburtstag des Freistaats Bayern.

Verzögerung wegen Brand

Mehr zum Thema zum Artikel Museum der bayerischen Geschichte in Regensburg Eröffnungstermin nach Brand noch unklar

Wegen eines Brandes im Juli in einem Nebengebäude am Regensburger Donaumarkt verzögert sich die Eröffnung nun aber bis 2019. Die Schäden seien so erheblich, "dass es auch für das Museumsgebäude Konsequenzen hat", teilte Staatskanzlei-Chef Marcel Huber (CSU) am Dienstag mit.

Damit habe sich der Plan, die Feierlichkeiten zum Jubiläum des Freistaats Bayern im Regensburger Museum abzuhalten, zerschlagen, so Huber. Wo die Veranstaltung nun stattfinden werde, sei noch unklar.