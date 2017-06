Grausige Entdeckung bei Wackersdorf Menschliche Überreste am Brücklsee gefunden

Ein Passant hat am Dienstagnachmittag im Uferbereich des Brücklsees in Wackersdorf (Lkr. Schwandorf) menschliche Überreste entdeckt. Die Identität der Person ist noch unklar. Die Leiche ist so verwest, dass sogar das Geschlecht nicht zu erkennen ist.