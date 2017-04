DNA-Test Die Tote ist zweifelsfrei Malina

Die DNA-Überprüfung, die von Erlanger Rechtsmedizinern durchgeführt wurde, hat jetzt zweifelsfrei ergeben, dass es sich bei der am Freitag entdeckten Leiche in der Donau um die vermisste 20-Jährige handelt. Schon da war sich die Polizei fast zu 100 Prozent sicher. Das Aussehen und die Bekleidung der Leiche sprachen dafür, dass es Malina sein musste.

Hinweise auf ein Gewaltverbrechen hat die Polizei nicht. So kann man nur vermuten, dass Malina bereits am Tag ihres Verschwindens, dem 19. März, in Regensburg in die Donau gefallen und ertrunken ist.

Am Freitagmorgen fand eine Spaziergängerin in der Donau bei Donaustauf den Leichnam – acht Kilometer von der Stelle entfernt, an der Malinas Handy lag und wo Leichenspürhunde der Polizei anschlugen.

Keine Klarheit über Todesursache

Aufgrund der langen Liegezeit der Leiche im Wasser sei es aber nicht mehr möglich gewesen, eine konkrete Todesursache festzustellen, hieß es vom Erlanger Institut für Rechtsmedizin. Es deute vieles auf einen Tod durch Ertrinken hin.

Gegen 8.10 Uhr am Freitag hatte eine Spaziergängerin eine leblose Person in der Donau bei Donaustauf treiben sehen und daraufhin sofort die Polizei verständigt. Daraufhin lief ein Großeinsatz der Polizei und Rettungskräfte an. Hubschrauber und Rettungsboote waren im Einsatz. Die leblose Person wurde aus der Donau geborgen. Die Familie sei gleich nach dem Fund informiert worden, mit dem Hinweis, dass es sich um Malina handeln könnte, so der Polizeisprecher.

Einsatz an der Donau

Seit knapp drei Wochen vermisst

Malina Klaar war am 19. März auf dem Heimweg von einer Party verschwunden. Die Fahndung nach ihr hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Der Vater der Studentin hatte mit Plakataktionen und in sozialen Netzwerken um Hinweise gebeten und sogar eine hohe Belohnung ausgesetzt. Zuletzt hatten die Polizei und auch Malinas Vater in bundesweiten Fernsehsendungen nach der Vermissten gesucht. Der Vater sammelte 51.000 Euro als Belohnung für Hinweise.

Das Handy der jungen Frau hatte ein Spaziergänger am Donauufer in Regensburg entdeckt. Der Fundort der Leiche liegt etwa zehn Kilometer flussabwärts entfernt.