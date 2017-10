Nach Lkw-Unfall Verkehrschaos bei Regensburg: Literweise weiße Farbe läuft aus

Ein LKW-Unfall auf der A3 bei Regensburg in Fahrtrichtung Passau hat den gesamten Vormittag über für Stau gesorgt: Zwei Lastwagen waren in einen Auffahrunfall verwickelt, weiße Farbe lief literweise auf die Fahrbahn.

Eine Kollision zweier Lastwagen auf der A3 Nürnberg in Richtung Passau kurz vor der Ausfahrt Regensburg-Universität sorgt seit heute Früh für massive Verkehrsbehinderungen. Ursache war vermutlich Unachtsamkeit, so die Polizei. Zum Problem entwickelte sich, dass nicht nur einer der beiden Lkw geborgen werden musste, sondern dass hunderte Liter weißer Farbe ausliefen, die er geladen hatte.

Riesenstaus rund um Regensburg

Feuerwehrkräfte, das Technische Hilfswerk und Abschleppdienste halfen, die Farbe von der Fahrbahn zu schaufeln, zurück in bereitgestellte Behälter. Außerdem muss Ladung umgeladen werden. Die Aufräumarbeiten haben den Verkehr in um Regensburg massiv ausgebremst. Der Verkehr muss einspurig an der Unfallstelle auf der A3 vorbeigeführt werden. Staus auf der A3 bis Laaber und auf der A93 vom Autobahnkreuz bis Regenstauf waren die Folge. Ausweichverkehr belastete auch die Straßen innerhalb der Stadt.

Die Polizei empfiehlt, das Gebiet um das Kreuz Regensburg weiträumig zu umfahren. Ernster verletzt wurde bei dem Unfall niemand, einer der beteiligten Lkw-Fahrer erlitt aber offenbar einen Schock.