Neujahrsempfang der CSU Regensburg Rieger fordert Neuwahlen

In der Regensburger Korruptionsaffäre hat der örtliche CSU-Chef Franz Rieger Neuwahlen gefordert. Beim Neujahrsempfang seiner Partei sagte er, die Stadt sei ohne Oberbürgermeister kaum handlungsfähig.

Der Fall Wolbergs beherrscht seit Tagen die Agenda in Regensburg. Am Freitag hatte dann die Landesanwaltschaft den OB vorläufig vom Dienst suspendiert. Auch beim Neujahrsempfang des CSU-Kreisverbands Regensburg-Stadt drehte sich vieles um die aktuelle Situation.

Kreischef Franz Rieger betonte in einer Rede noch einmal, dass für Regensburg ein maximaler Schaden entstanden sei. Er wiederholte auch seine Forderungen nach einem Rücktritt Wolbergs` und Neuwahlen. Die Stadt sei ohne Oberbürgermeister kaum handlungsfähig.

Aigner will "klare Aufklärung"

Die Bayerische Wirtschaftsministerin Ilse Aigner

Kritik übte er am Vorgehen der SPD, der er dringend empfahl, in den eigenen Reihen aufzuräumen. Insbesondere den zurückgetretenen Chef der SPD-Fraktion, Norbert Hartl, hatte er dabei im Visier, und dass dieser nicht alle seine Ämter aufgegeben, sondern einige behalten habe. "Raffzahn", so Riegers Urteil.

Die stellvertretende Ministerpräsidentin und bayerische Wirtschaftsministerin Ilse Aigner, die beim Neujahrsempfang der Regensburger CSU ebenfalls zu Gast war, sprach sich für eine "klare Aufklärung" und Transparenz aus.

Bleibt Wolbergs in U-Haft?

In der Regensburger Korruptionsaffäre muss ein Ermittlungsrichter bis Mittwoch entscheiden, ob der vor zwölf Tagen festgenommene Oberbürgermeister Joachim Wolbergs (SPD) weiter in Untersuchungshaft bleibt. Hintergrund ist ein Antrag auf Haftprüfung, den Wolbergs‘ Anwalt schon bei der Eröffnung des Haftbefehls am 18. Januar beim Amtsgericht gestellt hatte. Dem Vernehmen nach gab es bis gestern noch keine Anhörung.

Die Geschichte einer Spendenaffäre