Domspatzen-Aufklärer Weber Opferanwalt in Korruptionsaffäre verwickelt?

Maßgeblich Beschuldigte in der Regensburger Korruptionsaffäre haben sich nach BR-Informationen offenbar in den Räumen des Rechtsanwalts und Fußballfunktionärs Ulrich Weber getroffen, um auf einen Zeugen Einfluss zu nehmen. Weber arbeitet im Auftrag des Bistums Regensburg den Missbrauchsskandal der weltbekannten Domspatzen auf.

Als Ulrich Weber im Januar vergangenen Jahres vor die Presse tritt, um einen Zwischenbericht zur Aufklärung der Missbrauchsfälle bei den Regensburger Domspatzen vorzustellen, spricht er von einem "System der Angst", das über Jahre bei dem weltbekannten Knabenchor geherrscht haben soll. Die maßgeblich Beschuldigten in der Regensburger Korruptionsaffäre waren von der Etablierung eines solchen Systems wohl selbst nicht allzu weit entfernt.

Informationen des Bayerischen Rundfunks lassen ein geheimes Treffen handelnder Personen nun in neuem Licht erscheinen. Demnach sollen sich diese am späten Vormittag des 31. Dezembers 2016 in Webers Räumlichkeiten getroffen haben. Ziel der Zusammenkunft war es offenbar, einen Zeugen zu einer entlastenden Aussage zu bringen. Der Mann sollte wenige Tage später vernommen werden und erschien schließlich nicht zu diesem Termin.

Verhaftung knapp drei Wochen nach dem Treffen

Das Treffen fand nach BR-Informationen bei Weber statt, um kein Aufsehen zu erregen. Organisiert haben soll es Webers damaliger Mandant. Bei ihm handelt es sich um einen ehemaligen Geschäftsführer des Regensburger Bauträgers Volker Tretzel, der derzeit wegen Verdunklungsgefahr in Untersuchungshaft sitzt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Beihilfe zur Bestechung vor. Er gilt als Architekt eines Spendennetzwerkes, das er während seiner Tätigkeit für das Unternehmen des ebenfalls inhaftierten Bauträgers aufgebaut haben soll. Außer dem Zeugen und dem einstigen Geschäftsführer sollen dessen Anwalt Weber sowie der unter Korruptionsverdacht stehende und in Untersuchungshaft sitzende Oberbürgermeister Joachim Wolbergs (SPD) bei dem Treffen zugegen gewesen sein. Knapp drei Wochen später wurden Wolbergs, der ehemalige Geschäftsführer und Bauträger Volker Tretzel verhaftet.

Weber vertritt den ehemaligen Geschäftsführer inzwischen nicht mehr. Auf BR-Anfrage wollte er sich zu diesem Sachverhalt nicht äußern und berief sich wiederholt auf seine anwaltliche Schweigepflicht.

Der Domspatzen-Aufklärer und der chronisch klamme Drittligist

Mehr zum Thema zum Video mit Informationen Zwischenbericht zum Missbrauchsskandal Vier Säulen zur Wiedergutmachung

Ulrich Weber ist als ehrenamtlicher Anwalt für die Opfer-Hilfe-Organisation "Weißer Ring" tätig. Überregional bekannt wurde er, als ihn das Bistum Regensburg mit der Aufarbeitung des Missbrauchsskandals der Regensburger Domspatzen beauftragte. Sein im Januar 2016 vorgestellter Zwischenbericht stieß auf großes Medienecho, da er eine neue Dimension der Missbrauchsfälle aufzeigte. Den Abschlussbericht will Weber in wenigen Wochen präsentieren.

Offenbar schlägt das Herz des Anwalts aber nicht nur für seinen eigentlichen Beruf: Weber tritt seit Jahren als Funktionär des Fußballvereins SSV Jahn Regensburg auf, dem eine zentrale Rolle in den laufenden Korruptions-Ermittlungen zukommt. Konkret stehen Zuwendungen an den Drittligisten im Fokus der Ermittler. Bei Grundstücksgeschäften soll Regensburgs Oberbürgermeister Joachim Wolbergs den Bauträger Volker Tretzel unter anderem deshalb bevorzugt haben, weil dieser dem Jahn Finanzspritzen zusicherte.

Im alten Jahn-Stadion: Ulrich Weber (von rechts) 2012 mit dem damaliegen Cheftrainer, Oscar Corrochano, und Jahn-Manager Franz Gerber.

Organisatorisch teilt sich der Fußballclub in den eigentlichen Verein (SSV Jahn Regensburg e.V.) und in die Kapitalgesellschaft "SSV Jahn Regensburg GmbH & Co. KGaA". Wolbergs ist seit Juni 2014 Vorsitzender des Aufsichtsrats des Vereins, Weber fungiert laut Bekanntmachungen der Kapitalgesellschaft mindestens seit November 2014 als deren Aufsichtsratsvorsitzender. Dem Gremium gehörte er aber bereits seit der Gründung der Gesellschaft an. In Dokumenten aus dem Jahr 2009 taucht er zudem als Investor auf, der Anteile im Wert von 200.000 Euro erwarb. Später stand ihm sein ehemaliger Mandant, der inhaftierte Geschäftsführer von Volker Tretzel, als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender zur Seite. Genau wie Weber war dieser von Anfang an Mitglied des Aufsichtsrats. Auch Volker Tretzel selbst gehörte zeitweise zu dem Gremium. Seit Jahren gehört ihm außerdem der ehemalige Regensburger SPD-Fraktionsführer Norbert Hartl an. Hartl trat im Zuge der Korruptionsaffäre von ausgewählten Ämtern zurück. Die Staatsanwaltschaft ermittelt auch gegen ihn. Sein Nachfolger als Fraktionschef soll heute Nachmittag bestimmt werden.

Tretzel und die Jahn-Rettungen

Das Dossier zur Affäre zum Thema Spendenaffäre um Regensburger SPD Hohe Summen, lange Ermittlungen

Die BTT Bauteam Tretzel GmbH unterstützte die Gesellschaft des Jahn mit mehreren Finanzspritzen in Form von Kapitalerhöhungen, um eine Zahlungsunfähigkeit zu vermeiden. So flossen etwa Ende Dezember 2014 1,2 Millionen Euro. Anfang Mai 2015 erhielt die Gesellschaft eine halbe Million und Ende Dezember 2015 wurden nochmals 1,1 Millionen Euro überwiesen. Die letzten beiden Kapitalerhöhungen beschloss eine Gesellschafterversammlung Ende Oktober 2014. Heute hält Volker Tretzels Firma mit rund 7,2 Millionen Euro fast 90 Prozent der Anteile der Kapitalgesellschaft mit einem Gesamtkapital von etwas mehr als acht Millionen Euro. Weber sagte dem BR, die Kapitalerhöhungen seien ihm selbstverständlich bekannt gewesen. Etwaige Geschäfte im Hintergrund entzögen sich allerdings seiner Kenntnis.

Neben seiner Tätigkeit im Aufsichtsrat war Weber zeitweise Vorstandvorsitzender des Vereins. Von diesem Posten zog er sich Mitte 2014 zurück. Sein bis heute amtierender Nachfolger ist der Steuerberater Hans Rothammer, dessen Geschäftsräume im Zuge der Korruptionsermittlungen ebenfalls durchsucht wurden. Auf dem Neujahrsempfang des Vereins zeigte er sich angesichts der Verhaftungen tief betroffen und bedankte sich ausdrücklich bei Wolbergs und Jahn-Hauptaktionär Tretzel für deren Hilfe. Ohne die politische Unterstützung der vergangenen Jahre stünde der Jahn nicht dort, wo er heute stehe, so Rothammer.