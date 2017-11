Regensburg Klinikmitarbeiter demonstrieren für mehr Pflegepersonal

Bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege: Dafür wollen sich heute Klinikmitarbeiter in Regensburg stark machen. Es handelt sich nicht um einen Warnstreik, die Mitarbeiter opfern dafür ihre Freizeit.

Mitarbeiter der Oberpfälzer Bezirkskrankernhäuser ("Medbo") wollen heute Nachmittag in Regensburg einem Aufruf der Gewerkschaft Verdi folgen und für bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege demonstrieren.

"Wir wollen Druck machen auf die laufenden Koalitionsverhandlungen, damit unser Anliegen nicht vergessen wird." Mitteilung Verdi

Hohe Arbeitsbelastung

Die Arbeitnehmer fordern von der neuen Bundesregierung eine gesetzliche Regelung für die Personalbemessung an Krankenhäusern. Vor allem die Pflegebediensteten klagen hier über die zu hohe Arbeitsbelastung und fordern mehr Personal. Die Kundgebung am Regensburger Bezirkskrankenhaus ist nicht mit einem Warnstreik verbunden. Die Mitarbeiter beteiligen sich in ihrer Freizeit an der Aktion.

Die "Medbo", so heißt die Trägergesellschaft für die medizinischen Einrichtungen des Bezirks Oberpfalz, unterhält allein in Regensburg fast ein Dutzend Kliniken, Pflegeheime und Ausbildungsbetriebe mit insgesamt 2.400 Beschäftigten.