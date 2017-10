Falsche Medienberichte Abgestürzter Fallschirmspringer der US-Armee nicht getötet

Bei der großen Nato-Übung "Swift Response" Anfang der Woche in Hohenfels und Schmidmühlen gab es keinen Toten. Verschiedene Medien berichten von einem abgestürzten Fallschirmspringer, der kurz nach dem Absprung in einem Helikopter gestorben sein soll.

Laut der US-Armee gab es am Montag beim Absprung von 300 französischen und britischen Fallschirmspringern einen Leichtverletzten, der aber bereits am Dienstag wieder an der Übung teilnehmen konnte, so ein Sprecher des zuständigen 7th ATC auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr.

6.000 Soldaten aus der ganzen Welt

Die Übung dauert bis zum 16. Oktober. Insgesamt 6.000 Soldaten aus zwölf NATO-Staaten nehmen daran teil. Mit der großen Luftlandeübung wollen die Soldaten eine sogenannte schnelle Anfangsoperation trainieren, bei der Personal samt Ausrüstung, Material und Fahrzeuge aus Flugzeugen abgeworfen werden und mit einem Fallschirm aufkommen.

Die Luftlandeübung findet jährlich statt, dabei verletzten sich in den vergangenen Jahren jeweils mehrere Fallschirmjäger zum Teil schwer (2016: zehn Verletzte, 2015: 33 Verletzte).