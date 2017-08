"König von Giesing" geht SV Donaustauf trennt sich von Karsten Wettberg

Nach nur fünf Spieltagen ist Schluss für Karsten Wettberg beim SV Donaustauf. Am Wochenende unterlagen die Donaustaufer 0 zu 3 in Etzenricht und stehen mit vier Punkten auf Platz 12. Die Tabelle führt die U21-Mannschaft des SSV Jahn Regensburg an, die nach vier Spielen volle 12 Punkte auf ihrem Konto hat.

Aufstieg in weiter Ferne

Das Ziel des SV Donaustauf, der von Ex-Jahnpräsident Matthias Klemens geführt wird, ist der Aufstieg. Davon ist Donaustauf derzeit aber weit entfernt. "Die Art und Weise, wie sich die Mannschaft in Etzenricht präsentierte, hat uns zu dem Entschluss bewogen, sofort zu handeln", teilte Klemens in einer Pressemitteilung mit. Die Chemie zwischen Trainer und Mannschaft habe nicht gestimmt, so Klemens. Vorläufig werde Andreas Vilsmaier zusammen mit der sportlichen Leitung Mario Stieglmair und Hans Melzl den Trainings- und Spielbetrieb aufrechterhalten.

"Der König von Giesing"

Karsten Wettberg, einst als "König von Giesing" gefeiert, hat in seiner langen und erfolgreichen Trainer-Karriere Clubs wie den TSV 1860 München oder den SSV Jahn Regensburg trainiert. Wettberg lebt in Elsendorf im Kreis Kelheim. Er war der wohl erfolgreichste Trainer im deutschen Amateurfußball. Der pensionierte Postbeamte holte in seiner Laufnahm mehr als 50 Meistertitel und Pokalsiege.