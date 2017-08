17-Jähriger Nichtschwimmer untergegangen Jugendlicher fällt beim Herumtippen auf Smartphone in Donau

Nach dem dramatischen Unfall in Regensburg, bei dem ein 17-Jähriger in die Donau gefallen und untergegangen ist, geht die Suche heute weiter. Der Jugendliche hatte anscheinend am Smartphone herumgetippt und die Kaimauer übersehen.

Von: Sebastian Grosser