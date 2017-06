Korruptionsskandal in Regensburg Heute vor einem Jahr kam die Affäre ins Rollen

Seit genau einem Jahr ermittelt die Staatsanwaltschaft Regensburg gegen den inzwischen suspendierten Oberbürgermeister Joachim Wolbergs wegen Bestechlichkeit. Ebenfalls im Visier der Behörde: der Bauträger Volker Tretzel, einer seiner ehemaligen Mitarbeiter sowie der frühere Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion, Norbert Hartl. Nun stehen die Ermittlungen kurz vor ihrem Abschluss, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montag sagte. Wolbergs Anwalt Peter Witting wollte sich dazu auf Anfrage nicht äußern.

Bis zur Jahresmitte sollten die Ergebnisse vorliegen, hatte es stets geheißen. Diese Prognose soll eingehalten werden. Jedoch: Zunächst müssten immer erst die Betroffenen informiert werden und dann die Öffentlichkeit, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft.

"Wir werden weder diese Woche noch nächste Woche etwas bekannt geben." Sprecher der Staatsanwaltschaft

Von dem Abschluss ausgenommen seien die Ermittlungen gegen den Regensburger Ex-Oberbürgermeister Hans Schaidinger (CSU) sowie zwei weitere Bauträger. Diese dauern noch eine Weile an.

Vorwurf: Bestechlichkeit

Mehr zum Thema zur interaktiven Anwendung SPD Regensburg Die Geschichte der Spendenaffäre um OB Joachim Wolbergs

Hauptakteur in der Affäre ist der inzwischen suspendierte Oberbürgermeister Wolbergs. Ihm wirft die Anklagebehörde Bestechlichkeit vor. Er soll das Bauteam Tretzel (BTT) bei der Vergabe eines früheren Kasernenareals im Oktober 2014 bevorzugt haben. Im Gegenzug soll der Geschäftsführer an die Regensburger SPD Spenden in sechsstelliger Höhe gezahlt sowie Wolbergs und ihm nahestehenden Personen geldwerte Vorteile verschafft haben.

Auch der Fußballverein SSV Jahn Regensburg geriet in den Sumpf. Der Bauträger soll auch hier viel Geld hineingesteckt haben - was Teil der Vereinbarungen zwischen dem Rathaus-Chef und dem Unternehmer gewesen sein soll. Inzwischen ist der protegierte Verein in die 2. Bundesliga aufgestiegen. Ein sportlicher Erfolg mit leichtem Beigeschmack.

Wolbergs hat die Vorwürfe gegen sich stets deutlich zurückgewiesen. Direkt nach Bekanntwerden der Ermittlungen vor einem Jahr hatte er den Rechtsreferenten der Stadt, Wolfgang Schörnig, ausrichten lassen: "Herr Wolbergs hat mir gesagt, er habe ein reines Gewissen und fühle sich völlig zu Unrecht in den Anfangsverdacht gerückt."

OB lässt Ämter ruhen

Im Januar kam der OB schließlich vorübergehend in Untersuchungshaft und wurde vorläufig seines Dienstes enthoben. Die SPD-Stadtratsfraktion stellte sich neu auf, nachdem Hartl im März zunächst von seinen Ämtern zurück- und schließlich Ende April aus der Fraktion austrat. Sein Nachfolger, Klaus Rappert, sagte am Montag: "Wir machen die Sacharbeit weiter und hoffen, dass bald Klarheit geschaffen wird." Das Ermittlungsverfahren sieht er aber losgelöst von der täglichen Arbeit in der Fraktion.

Wolbergs hatte Ende März nach langem und massivem Druck aus seiner Partei angekündigt, seine Ämter im SPD-Landesvorstand, als stellvertretender Bezirksvorsitzender und als Unterbezirksvorsitzender ruhen zu lassen. Zugleich holte er zu einem Rundumschlag gegen Medien, Justiz und "manche vermeintliche politische Weggefährten" aus. Schriftlich beklagte er sich über "ehrenrührige Verdächtigungen", "unerträgliche Spekulationen", "permanente Falschmeldungen" und "bewusst gestreute Lügen". Der 46-Jährige beteuerte erneut seine Unschuld:

"Ich war und bin nicht käuflich. Die gegen mich erhobenen Vorwürfe sind vollständig unbegründet und haltlos." Oberbürgermeister Joachim Wolbergs

Schon bald wird sich zeigen, ob die Staatsanwaltschaft das genauso sieht - oder ob sie Anklage erhebt.