SSV Jahn Regensburg Torwart Pentke verlängert seinen Vertrag vorzeitig

Pentke bestritt in den vergangenen beiden Spielzeiten alle Liga-, DFB-Pokal- und Relegationsspiele über die volle Distanz. Überregionale Anerkennung erwarb er sich beim Relegationsspielspiel gegen 1860 München, als er in der Allianz Arena trotz fliegender Sitzschalen und anderer Wurfgeschosse kühlen Kopf behielt und mit seinem mutigen Verhalten maßgeblich dafür sorgte, dass das Spiel zu Ende gebracht werden konnte.

Nun freut sich Pentke auf die Herausforderung in der 2. Liga.

"Ich möchte in den nächsten beiden Spielzeiten meinen Teil dazu beitragen, dass wir diese Entwicklung fortsetzen und den Jahn im Profifußball etablieren können." Jahn Torwart, Philipp Pentke

Jahn-Geschäftsführer Christian Keller zeigte sich zufrieden, dass man Pentke über die laufende Saison hinaus an den Jahn habe binden können. "Philipp war in den vergangenen beiden Jahren extrem konstant in seinen Leistungen und hat damit einen wesentlichen Beitrag zu unseren beiden Aufstiegen geleistet. Vor diesem Hintergrund war es selbstredend, dass wir ihn auch über die laufende Saison hinaus an den Jahn binden wollten", sagte Keller.