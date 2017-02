Jahnstadion in Regensburg wird abgerissen Ein Teil Fußballgeschichte verschwindet

In Regensburg beginnt heute offiziell der Abriss des alten Jahnstadions an der Prüfeninger Straße. Die Abrissfirma wird heute das Areal besichtigen, in den nächsten Tagen rollen die Bagger an.

Von: Thomas Muggenthaler