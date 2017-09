SSV Jahn Regensburg Mitglieder wollen keine Zusammenarbeit mit Investor

Der SSV Jahn Regensburg geht davon aus, dass er in vier bis sechs Wochen im Besitz des Großteils seiner Aktien ist. Das erklärte der Vorstandsvorsitzende des SSV Jahn, Hans Rothammer, bei der mit 369 Mitgliedern sehr gut besuchten Jahreshauptversammlung in der Continental Arena.

Schnelle gerichtliche Klärung

Demnach macht der Regensburger Bauträger Volker Tretzel, der sein Aktienpaket an den Münchner Investor Philipp Schober verkauft hatte, von seinem Rückkaufsrecht Gebrauch. Dazu hat das Bauteam Tretzel das Recht, betont Rothammer. Wenn Schober die Aktien nicht herausgibt, wird es eine schnelle gerichtliche Klärung geben. Tretzel hatte 90 Prozent aller beim Jahn ausgegeben Aktien. Vertraglich hat er das Recht, 62 Prozent dieser Aktien zurückzukaufen, und die wird Tretzel dem Jahn übertragen, so Rothammer.

Einstimmig beschlossen die Mitglieder den Antrag aller Fangruppen, nicht mit Schober zusammenzuarbeiten. Nicht angenommen hat die Versammlung aber den Antrag der Fans, dass der Club sich bemühen soll, die Aktien zu 100 Prozent selbst zu halten. Das engt den Club zu sehr ein, argumentierte Hans Rothammer. Rothammers Antrag, dass der Club 51 Prozent der Aktien halten soll, wurde dagegen angenommen.

Rothammer: Rückkaufsrecht gilt

Das Landgericht Regensburg hatte am Freitag entschieden, dass Schobers Firma "Global Sports Invest" in das Aktienregister des Clubs eingetragen werden muss, wie ein Gerichtssprecher bestätigt. Dennoch gilt das Rückkaufsrecht des Bauteams Tretzel, so Hans Rothammer, der dieser Gerichtsentscheidung keine große Bedeutung zumisst.