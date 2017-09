Zweite Bundesliga Jahn Regensburg ist wieder Herr im eigenen Haus

Am Samstag der erste Heimsieg gegen Braunschweig. Am Sonntag die Nachricht, dass sich Fußball-Zweitligist SSV Jahn Regensburg wieder die Mehrheit an seiner Fußball-Kapitalgesellschaft gesichert hat: Anhänger und Fans von Jahn Regensburg haben doppelten Grund zur Freude. Der Jahn ist wieder Herr im eigenen Haus.

Die Nachricht kam nur einen Tag vor der mit Spannung erwarteten Mitgliederversammlung. Wie der Verein mitteilt, hält der umstrittene Investor Philipp Schober mit seinem Unternehmen "Global Sports Invest AG" keine Mehrheit der Anteile an der Kapitalgesellschaft des SSV Jahn mehr. Die Jahn-Fans hatten am Samstag wie bei jedem der letzten Heimspiele erneut gegen Schober protestiert. Auch die Mannschaft posierte nach dem 2:1-Sieg gegen Braunschweig mit einem Anti-Schober Spruchband.

Dem SSV Jahn hilft das Rückkaufsrecht

Der ursprüngliche Anteilseigner, die Bauteam Tretzel GmbH (BTT), hat dem Verein zufolge von einem vertraglich vorgesehenen Rücktrittsrecht vom Kaufvertrag mit Schobers "Global Sports Invest AG" Gebrauch gemacht. Die Anteile sollen an den Mutterverein SSV Jahn Regensburg e.V. übergehen.

Der Verein hält damit künftig die Mehrheit an der Kapitalgesellschaft des Jahn. In dieser Gesellschaft ist der Profispielbetrieb der Zweitliga-Mannschaft verankert.

"Für alle, die den Jahn im Herzen tragen, hat diese Entscheidung von Volker Tretzel eine große Bedeutung. Er ermöglicht dem Jahn damit eine positive Zukunftsentwicklung und untermauert sein inzwischen zwölf Jahre andauerndes, vorbildliches Engagement für den Profifußball-Standort Regensburg." Jahn-Geschäftsführer Christian Keller

Philipp Schober hatte mit seiner Firma Mitte Juni überraschend die Mehrheitsanteile an der Kapitalgesellschaft des Fußballzweitligisten SSV Jahn Regensburg vom örtlichen Immobilieninvestor Volker Tretzel übernommen. Tretzel ist eine der Schlüsselfiguren der Regensburger Korruptionsaffäre und wegen Bestechung in zwei besonders schweren Fällen angeklagt. Schober war bei Fans und Verein gleichsam unbeliebt. Unter anderem sprachen sich Fans mit Flugblattaktionen gegen den Investor aus. Sie fürchteten, der Verein würde zum Spielball des Investors werden.

Die guten Nachrichten werden überschattet von einem Unfall, der sich am Samstag im Stadion ereignete: Ein Fan von Eintracht Braunschweig wurde am Samstag schwer verletzt. Er war in der Continental Arena über den Absperrzaun am Gästeblock geklettert und in einen Graben abgestürzt.