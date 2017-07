"Wollen kein Spielball sein" Fans stellen sich gegen neuen Jahn-Investor

Die Fans des Fußball-Zweitligisten SSV Jahn Regensburg positionieren sich klar gegen den neuen Investor. In Internetforen der Fans findet ein offener Brief Unterstützung, in dem Investor Philipp Schober deutlich gemacht werden soll, dass der Verein kein Spielball von Spekulationen sein will.

Der Brief ist überschrieben mit der Schlagzeile "Stop - Finger weg von unserem Jahn". Die Fans des Zweitliga-Aufsteigers bringen außerdem ihre Unterstützung für die Vereinsspitze zum Ausdruck. Sowohl Vorstandsvorsitzender Hans Rothammer als auch Geschäftsführer Christian Keller haben in den vergangenen Wochen öffentlich deutlich gemacht, dass es beim Jahn keine Verhältnisse wie bei 1860 München geben soll. Durch die "50 plus 1"-Regel sei gewährleistet, dass ein Investor keine Mehrheit hat.

Aktien Tretzel abgekauft

Philipp Schober

Philipp Schober hält 90 Prozent der Aktien der Kapitalgesellschaft des Jahn. Diese hatte er vom Bauträger Volker Tretzel gekauft, der in die Regensburger Schmiergeldaffäre verwickelt ist. Dieser Kapitalgesellschaft vorgeschaltet ist die sogenannte Komplementär-GmbH. Diese ist zu 100 Prozent im Besitz des Vereins und übt die Geschäftsführung aus. Damit ist gewährleistet, dass der Verein auch weiterhin das Sagen hat. Am kommenden Montag werden bei einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung des Jahn die Anteile offiziell an Schober übergeben.

Verein hat Bedingungen gestellt

Hans Rothammer

In dem Brief werfen die Fans dem Investor vor, den Jahn als Spielzeug zu benutzen. Jahn-Chef Hans Rothammer sagte dem Bayerischen Rundfunk, der Verein habe dem Investor Bedingungen gestellt für eine Zusammenarbeit. Loswerden könnte der Jahn den Investor durch einen Kunstgriff: Der Verein könnte eine neue Kapitalgesellschaft gründen, auf die dann das Spielrecht überginge. Dann stünde der Investor mit leeren Händen da. Zu derartigen Möglichkeiten äußert sich Rothammer aber nicht.