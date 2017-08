SSV Jahn Regensburg Die offene Rechnung des Investors

Dem neuen Investor des SSV Jahn Regensburg schlägt viel Gegenwind seitens des Vereins entgegen. Philipp Schober selbst geht nun in die Offensive und will die Verstrickung des Jahn in die Regensburger Korruptionsaffäre aufklären. Ihn selbst bringen aber zweifelhafte Geschäfte aus der Vergangenheit in Bedrängnis.

Von: Andreas Wenleder, Rüdiger Nowak