Trotz Wärmeeinbruchs Immer noch gute Bedingungen für Skifahrer im Bayerischen Wald

In Mitterdorf (Lkr. Freyung-Grafenau) liegen mehr als 70 Zentimeter Schnee. Die Pisten sind in idealem Zustand, sagt Bernhard Hain, Geschäftsführer im Skizentrum. Die Schneefälle vor Weihnachten und dazu der maschinelle Schnee hätten für eine stabile Auflage gesorgt. Die wärmeren Temperaturen seien kein Problem.

"Das große Problem ist eher, dass uns kaum jemand glaubt, dass wir noch so viel Schnee haben. Wir müssen ständig über Facebook darauf hinweisen." Bernhard Hain

Vor allem junge Familien auf den Pisten

Auf den Pisten tummeln sich in diesem Tagen vor allem junge Familien mit Kindern. Geplante Skikurse finden in aller Regel statt. Christian Birkeneder vom Skiclub Fürstenzell im Landkreis Passau erzählt, dass er letzte Woche im Bayerischen Wald bei wirklich guten Bedingungen Skifahren war. "Und wir werden auch dieses Wochenende unsere Kurse problemlosen durchziehen können."

Gute Bedingen auch im Kreis Regen

Ähnlich sieht es auf dem Großen Arber aus: Die Pisten sind bei einer Schneehöhe von etwa 60 Zentimetern nach wie vor gut in Schuss.

Ebenso im Skigebiet Hochficht an der deutsch-österreichischen Grenze. Die Lifte sind alle in Betrieb. Hier wurde am Mittwoch auch die neue Zehner-Gondelbahn offiziell eingeweiht. Sie bringt etwa 2.800 Skifahrer pro Stunde auf den Reischlberg.