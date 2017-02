Ursache noch unbekannt "Höhlenmann" von Pentling ist tot

Zu den Hintergründen ist noch nichts bekannt. Er starb eines natürlichen Todes, so ein Sprecher der Polizeiinspektion Pentling.

Der Mann war 2014 in Nordrhein-Westfalen spurlos verschwunden und erst im Dezember vergangenen Jahres wieder in Pentling aufgetaucht. Dort lebte zuletzt in einer Sozialwohnung der Gemeinde, in der er jetzt tot aufgefunden wurde.

Rückblick

Mehrere Monate hatte der Mann in der Höhle nahe seiner Heimatstadt Pentling gelebt. Mit dem Sammeln von Flaschenpfand soll sich der 65-Jährige über Wasser gehalten haben. Außerdem hat er sich laut eigener Aussage von Waldfrüchten und Pilzen ernährt. Geduscht habe der Mann in der Fernfahrerdusche einer nahegelegenen Tankstelle. Zu seiner Frau wollte er nicht zurückkehren, sagte der Mann.

2014 als vermisst gemeldet

In einer Kalksteinhöhle bei Pentling, etwa acht Kilometer westlich von Regensburg, entdeckten die Polizisten den Mann aus Nordrhein-Westfalen. An einem steilen Hang mit Blick auf die Donau lebte er laut Polizei. Ein Hinweis aus der Bevölkerung führte zu dem Mann. Der damals 63-Jährige war von seiner schwangeren Frau 2014 als vermisst gemeldet worden.