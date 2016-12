Vermisster aus Pentling "Höhlenmensch" bricht sein Schweigen

"Mir ist einfach wieder alles zu viel geworden" zitiert ihn die Zeitung. Nachdem er seine schwangere Frau 2014 verlassen hatte, sei er durch Osteuropa gereist, außerdem habe er während seiner Wanderschaft auf einem holländischen Binnenschiff gearbeitet.

Will nicht zur Frau zurück

In den letzten Monaten hatte der Mann dann in der Höhle nahe seiner Heimatstadt Pentling gelebt. Mit dem Sammeln von Flaschenpfand soll sich der 65-Jährige über Wasser gehalten haben. Außerdem hat er sich laut eigener Aussage von Waldfrüchten und Pilzen ernährt. Geduscht habe der Mann in der Fernfahrerdusche einer nahegelegenen Tankstelle. Zu seiner Frau wolle er nicht zurückkehren, sagte der Mann der MZ. Er sei sich nicht sicher, ob der zweijährige Sohn der Frau von ihm ist.

2014 als vermisst gemeldet

In einer Kalksteinhöhle bei Pentling, etwa acht Kilometer westlich von Regensburg, entdeckten die Polizisten den Mann aus Nordrhein-Westfalen. An einem steilen Hang mit Blick auf die Donau lebte er laut Polizei mehrere Monate. Ein Hinweis aus der Bevölkerung führte zu dem Mann. Der damals 63-Jährige war von seiner schwangeren Frau 2014 als vermisst gemeldet worden. Jetzt ist er in einer Unterkunft in Pentling untergebracht. Strafbare Handlungen werden dem Mann nicht vorgeworfen.