Ostbayern Hochwasser: Teils Entwarnung, teils steigende Pegel

Hochwasser in Ostbayern: Während in Städten wie Passau und Regensburg schon langsam Entwarnung gegeben wird, steigen die Pegel in Straubing und Deggendorf immer noch.

In Regensburg ist die Donau in der Altstadt mittlerweile über die Kaimauer getreten. Der Pegel wird aber nur noch minimal steigen. Dann kann man mit Entspannung rechnen, sagt auch Umweltreferent Wolfgang Schörnig.

"Es war ein bewältigbares Hochwasser, wir haben es hinter uns gebracht. Es wird zwar noch 20 Zentimeter steigen, aber heute Abend erreichen wir den Scheitelpunkt. Wir werden am Montag anfangen können, die Elemente schon wieder abzubauen. Es war eine Übung, die wir gut bewältigt haben. Wir sind dankbar, dass das Wetter umgeschlagen hat und es nicht mehr regnet." Wolfgang Schörnig, Umweltreferent Regensburg

Entspannte Lage in Passau

Ebenfalls entspannt sich die Lage in Passau: Wegen der stark zurückgehenden Wassermassen des Inns ist die Meldestufe 1 gar nicht erst erreicht worden. Laut Prognose des Hochwassernachrichtendienstes wird auch die Donau in Passau weiter sinken und eventuell unter die Meldestufe 1 fallen. Die Straße an der Donau, die Fritz-Schäffer-Promenade, ist nur noch einige Hundert Meter für Autofahrer gesperrt. Passaus beliebteste Spaziermeile, die Innpromenade, ist ab der Marienbrücke weiter gesperrt.

Schwerpunkt in Niederbayern

Die Hochwasserlage entlang der Donau bleibt angespannt. In Kelheim wurde am Morgen die zweithöchste Meldestufe überschritten. Auch in Hofkirchen bei Vilshofen zeigte der Pegel 5,30 Meter, was Meldestufe 2 bedeutet. Hier ist aber die Tendenz weiter leicht steigend. In Hofkirchen sind am Freitag die mobilen Hochwasserschutz-Elemente aufgebaut worden. Auch in Vilshofen stellt man sich auf Hochwasser ein. Laut Polizei wird wohl heute im Laufe des Tages die Donaupromenade gesperrt. Auch hier sollen Hochwasserschutz-Elemente aufgebaut werden.

In Straubing und Deggendorf hingegen ist die Lage noch kritisch. Hier steigen die Pegel nach wie vor. Der Höchststand der Donau in Deggendorf wird für Sonntag erwartet. Die Schifffahrt musste schon eingestellt werden.