Amberg Größter illegaler Transport: Tiere müssen jetzt verteilt werden

Der illegale Tiertransport wurde gestern auf einem Autobahnparkplatz bei Amberg aufgehalten. Der Deutsche Tierschutzbund geht von 7.000 Tieren aus, möglicherweise sind es aber sogar mehr, so Andreas Brucker vom Landesverband Bayern. Denn die Kleintiere waren in Boxen gepfercht und konnten noch nicht genau gezählt werden. Es handelt sich um Ratten, Mäuse, Kaninchen, Meerschweine, Heuschrecken und Kakerlaken, aber auch streng geschützte Arten sind dabei, wie vier Chamäleons oder 75 Axolotl (mexikanische Schwanzlurche).

Tiere ohne Futter, Wasser und genügend Platz

So wurden die Tiere transportiert.

Der Tierschutzbund spricht vom größten illegalen Tiertransport, der jemals in Deutschland aufgegriffen wurde. In dem Kastenwagen hätten die Tiere weder Futter noch Wasser und viel zu wenig Platz gehabt. Etliche Tiere seien bereits tot gewesen. Viele erst wenige Tage alte Tiere hätten noch gesäugt werden müssen. Ziel der Reise sollte Belgien sein, dort sollten die Tiere als Lebendfutter in Zoos verfüttert werden.

Platzsuche schwierig

Der Deutsche Tierschutzbund Bayern kümmert sich seit Sonntagabend um die Verteilung der Tiere, unter anderem in zehn Tierheime in ganz Bayern. Momentan sucht der Tierschutzbund auch in Baden-Württemberg und Hessen nach Tierheimen, in denen Ratten und Mäuse unterkommen können. Denn speziell Ratten brauchen ein eigenes Zimmer in den Tierheimen, ausbruchsichere Volieren, die nicht aus Holz sind und müssen streng von den anderen Tieren getrennt werden. Viele kleinere Tierheime in Bayern haben zudem keine Räume oder Gebäude für Klein- und Kleinsttiere und sind derzeit sehr stark mit Hunden und Katzen belegt.

Axolotl

Der Transporter war aus Tschechien gekommen, berichtet die Polizei. Schleierfahnder der Verkehrspolizei Amberg kontrollierten ihn am Abend auf der A6 bei Amberg im Rahmen einer Stichpunktkontrolle. Der 26-jährige tschechische Fahrer musste eine Sicherheitsleistung hinterlegen bei der Polizei und wurde wieder auf freien Fuß gesetzt.

Gilt die Tierschutzverordnung?

Nun ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft, für welche Tiere die Tierschutzverordnung und die Tiertransportverordnung gilt. Denn Heuschrecken und Kakerlaken zum Beispiel fallen laut Tierschutzbund nicht darunter. Im Tierheim in Amberg sind derzeit noch Ratten und Mäuse untergebracht. Die Chamäleons waren in Plastikboxen im Fußraum des Kleintransporters, so Brucker. Die Axolotl waren in Styroporboxen und hätten vermutlich die Reise nicht überlebt, da sie kühltemperiertes Wasser mit einem bestimmten Härtegrad zum Überleben brauchen.