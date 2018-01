Einmalig in Bayern Grippewelle: Regensburger Bus-Nutzer bekommen Desinfektionsmittel

Mit einer ungewöhnlichen Maßnahme versuchen die Regensburger Verkehrsbetriebe, die Verbreitung von Grippeviren und anderen Krankheitserregern einzudämmen: Die RVB-Linienbusse werden mit Spendern für Desinfektionsmittel ausgestattet. Das ist einmalig in Bayern.

Wer in einem Linienbus der Regensburger Verkehrsbetriebe mitfährt, kann sich ab sofort die Hände desinfizieren und so vor ansteckenden Krankheiten schützen. Bislang werden die Spender in fünf Linienbussen getestet.

Die Bus-Nutzer können sich hier einen desinfizierenden Schaum auf die Hände sprühen, um sich vor der Verbreitung von Krankheitserregern zu schützen. Nach Auskunft der Regensburger Stadtwerke gibt es einen vergleichbaren Service bislang noch bei keinem anderen Nahverkehrsunternehmen in Bayern. Die Testphase dauert bis Ende 2018. Verläuft sie erfolgreich, sollen alle Regensburger Linienbusse mit solchen Spendern ausgestattet werden.

Grippewelle ist später dran

Unterdessen wird Ostbayern weiter von der Grippewelle heimgesucht. Experten zufolge ist der Influenza-Virus heuer etwas später dran als im Vorjahr. Und auch die Fallzahlen sind geringer. Das hat eine Umfrage bei Gesundheitsämtern in Niederbayern und der Oberpfalz ergeben.

Im Landkreis Neustadt an der Waldnaab sind beispielsweise bislang 17 erkrankte Personen gemeldet worden, in den Kreisen Straubing-Bogen und Landshut sind es jeweils 34. Spitzenreiter ist der Landkreis Regensburg mit 65 Patienten.

Von Woche zu Woche mehr Grippe-Patienten

Interessant ist hier vor allem der Verlauf: Während es zu Jahresbeginn im Kreis Regensburg täglich zwei bis sechs Grippe-Patienten gab, waren es in dieser Woche plötzlich 25. Ein gewaltiger Sprung nach oben. Auch in den anderen Landkreisen der Region erkranken von Woche zu Woche mehr Menschen an der Grippe.