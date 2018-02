Influenza Grippewelle: Drei Kliniken nehmen keine Patienten mehr auf

Wegen der zahlreichen Grippefälle können mittlerweile drei Krankenhäuser in der Region keine Patienten mehr aufnehmen. Die beiden Kreiskrankenhäuser in Neumarkt und Parsberg und das Krankenhaus Oberviechtach im Landkreis Schwandorf haben sich heute bei ihren Integrierten Leitstellen abgemeldet.

Für die zuständigen Leitstellen in Regensburg und Amberg bedeutet das: Notfallpatienten müssen jetzt in andere Häuser gebracht werden. Die beiden Kliniken in Neumarkt und Parsberg verfügen zusammen über rund 530 Betten. Wegen der vielen Grippe-Patienten, die hier in den vergangenen Tagen aufgenommen werden mussten, seien diese Plätze jetzt alle belegt, sagte ein Klinik-Sprecher. Notfälle könnten dennoch versorgt werden.

Operationen müssen abgesagt werden

In den kommenden Tagen müssten allerdings in den beiden Krankenhäusern wegen der Grippewelle nicht-akute Eingriffe wie zum Beispiel Hüft-Operationen abgesagt werden.

Die Kreiskrankenhäuser Neumarkt und Parsberg werden von der Integrierten Leitstelle in Regensburg betreut, für das Krankenhaus in Oberviechtach ist die Leitstelle in Amberg zuständig. Diese beiden Integrierten Leitstellen koordinieren sämtliche Notfall-, Feuerwehr- und Rettungseinsätze in der Oberpfalz.