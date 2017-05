Hauptversammlung bei Grammer in Amberg Es geht heftig zur Sache

Die Führung des Autozulieferers Grammer und die Vertreter der Investorenfamilie Hastor haben sich auf der Hauptversammlung in Amberg gegenseitig scharf attackiert. Die Hastors wollen den Vorstand und fünf Aufsichtsräte absetzen und die Kontrolle übernehmen.

2.500 Mitarbeiter und Demonstranten haben die Aktionäre lautstark in Empfang genommen. Darunter auch Mitarbeiter anderer oberpfälzer Firmen wie ATU, der Amberger Luitpoldhütte und Siemens in Amberg. Wenn es einem schlecht gehe, "halten alle zusammen", formulierte es der Amberger IG Metall-Chef Horst Ott. Das sei in der Oberpfalz Mentalität.

Zur Eröffnung der Hauptversammlung hatte Hastor-Anwalt Franz Enderle erfolglos die Abwahl von Aufsichtsratschef Klaus Probst als Versammlungsleiter gefordert. Probst und Müller hätten sich vom größten Grammer-Kunden VW eine Abwehrstrategie gegen die Hastors schreiben lassen und Betriebsgeheimnisse verraten. Pflichtvergessene Vorstände und Aufsichtsräte stellten den Erhalt ihrer "Pfründe" über die Interessen des Unternehmens. Probst habe sich skandalös und lächerlich verhalten, Müller habe sich der Untreue schuldig gemacht und handle abstrus.

Darum geht es

Hauptversammlung bei Grammer in Amberg

Die bosnischen Unternehmerfamilie Hastor fordert seit Ende des Jahres 2016 den Austausch des Vorstands und der meisten Aufsichtsräte. Die Investorenfamilie hält mit ihren Unternehmen Cascade und Halog gut 20 Prozent der Grammer-Aktien.

Bereits stimmberechtigt ist auch der chinesische Investor Ningbo Jifeng, den der Grammer-Vorstand im Februar ins Boot geholt hat. Die Chinesen halten mit der sofortigen Umwandlung ihrer Pflichtwandelanleihe in Aktien nun etwa neun Prozent der Grammer-Aktien. Gelingt die Übernahme des Sitzherstellers durch Hastor, rechnet der Betriebsrat mit einem rasanten Abwärtstrend und Stellenabbau bei Grammer.

Die Geschäftsleitung von Grammer, IG Metall und auch die Politik sorgen sich um die Arbeitsplätze und den Standort in der Oberpfalz. Erst vor zwei Wochen kam es zu einem gemeinsamen Gespräch der Streitparteien im bayerischen Wirtschaftsministerium, über dessen Inhalte Stillschweigen vereinbart worden ist. Alle Seiten wollten einen Showdown auf der Hauptversammlung vermeiden, was aber offenbar misslang.

"Verhalten von Hastor wird gefährlich für Grammer"

Staatssekretär Matthias Machnig

Staatssekretär Matthias Machnig (SPD) sagte am Dienstag in Berlin: "Die künftige Entwicklung eines heute erfolgreichen Unternehmens darf nicht aufs Spiel gesetzt werden. Wir erwarten, dass sich die maßgeblichen Kapitaleigner der Grammer AG mit allen Beteiligten auf eine tragfähige Lösung verständigen, die auf den Erhalt des Unternehmens und der Arbeitsplätze ausgerichtet ist", sagt er.

Der Amberger Grammer-Betriebsrat Werner Fick kritisierte die Investoren. "Das Verhalten der Familie Hastor wird immer unverständlicher und gefährlicher für Grammer", sagte er. Die Beschäftigten müssten den zu erwarteten Ansehensverlust und die Umsatzeinbußen ausbaden.

"Solche Investoren brauchen wir am Standort Deutschland nicht." Betriebsrat Werner Fick

Ministerin Ilse Aigner (CSU) warf der Familie Hastor am vergangenen Freitag vor, sie veranstalte einen "unverantwortlichen Machtpoker auf dem Rücken des Unternehmens und der Mitarbeiter".

Großaufträge liegen momentan auf Eis

Mehr zum Thema zum Artikel Autozulieferer in Amberg Gericht erlaubt Einstieg von Chinesen bei Grammer

Bereits jetzt liegen Großaufträge der Kunden wie VW, Mercedes oder BMW auf Eis bis zum Ergebnis der Hauptversammlung. Der VW-Konzern hat aber bereits in den Medien angekündigt, die Geschäftsbeziehungen zu Grammer einzustellen, sollte die Übernahme durch die Investoren Hastor gelingen. Die Prevent-Gruppe hatte im vergangenen Jahr für einen Produktionsstopp und stillstehende Bänder bei VW gesorgt.

Unterdessen zeichnet sich ein neuer Umsatzrekord für das erste Quartal 2017 bei Grammer ab. Bereits im vergangenen Jahr erzielte der Hersteller von Sitzen und Sitzsystemen den höchsten Umsatz der Unternehmensgeschichte. Der Vorstand führt das auf die kontinuierliche Wachstums- und Internationalisierungsstrategie der vergangenen Jahre zurück, die nun in Gefahr sei.