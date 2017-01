Präsidenten-Vereidigung Trumps Grafenwöhr blickt gespannt nach Washington

Auch Grafenwöhrs Bürgermeister Edgar Knobloch (CSU) wird sich die Vereidigung des neuen Präsidenten Donald Trump im Fernsehen anschauen, sagte er dem BR. Public Viewing wird es nicht geben, auf dem Truppenübungsplatz ist Politik tabu. Schließlich geht es um den obersten Dienstherren der US-Armee.

Kontakte zu Pentagon-Mitarbeitern

Knobloch macht sich keine Sorgen, dass sich auf dem Truppenübungsplatz groß was verändern wird unter dem neuen Präsidenten. Knobloch hat nach wie vor Kontakt zu ehemaligen Kommandeuren und Generälen, die heute im Pentagon sitzen. Diese hätten ihm bestätigt, dass Grafenwöhr der inzwischen modernste Truppenübungsplatz der US-Armee weltweit sei. Einen General, den Knobloch erst kürzlich wieder getroffen habe, zitiert er optimistisch:

"Der letzte Soldat, der Europa verlässt, kommt aus Grafenwöhr." Zitat eines Generals

Er werde Donald Trump nun einladen, damit sich der neue Präsident mal anschauen könne, wie es seinen Soldaten in Grafenwöhr gehe, sagte Bürgermeister Knobloch. Die US-Soldaten dürfen sich offiziell nicht zu Trump äußern. Es leben rund 8.000 Soldaten dauerhaft mit ihren Familien in der Oberpfalz.

Grafenwöhr feiert St. Sebastian

Gefeiert wird in der Stadt heute aus einem anderen Grund: Die Grafenwöhrer begehen den Sebastianstag traditionell mit einem Gottesdienst in der Kirche Maria Himmelfahrt. Viele Läden in Grafenwöhr haben heute geschlossen, auch die Stadtverwaltung hat heute frei, sagt der Bürgermeister. Der "Feiertag" geht zurück auf ein Gelübde der Grafenwöhrer in der Zeit der Pest.