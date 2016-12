Schon mehrere Unfälle Glatteisgefahr in Ostbayern

In der Oberpfalz ist es in der Nacht zu überfrierender Nässe gekommen. Die Polizei meldet rund 80 Glätteunfälle allein in der Oberpfalz, der Deutsche Wetterdienst warnt vor weiteren Unannehmlichkeiten.

Die ersten Unfälle wegen Glatteis haben sich in der Nacht in der Stadt Regensburg und in Teilen der Oberpfalz ereignet. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz dem Bayerischen Rundfunk mitteilte, seien ab 1.30 Uhr vermehrt Anrufe wegen Glatteisunfällen eingegangen.

In der Oberpfalz registrierte die Polizei bis zum Morgen rund 80 Verkehrsunfälle. "Zum Glück wissen wir bisher von keinen Schwerverletzten", sagte ein Sprecher. Elf Menschen erlitten leichte Verletzungen, allerdings handle es sich dabei vor allem um Fußgänger, die stürzten.

Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes München Heute Früh und am Vormittag kam es aufgrund gefrierenden Regens verbreitet zu Glatteis und Verkehrsbehinderungen. Es bestand Sturz- und Unfallgefahr durch extreme Glätte. Betroffen sind alle Landkreise und Städte in Niederbayern und der Oberpfalz, und einige Landkreise in Oberbayern: Altötting, Berchtesgadener Land, Ebersberg, Erding, Freising, Mühldorf am Inn, Pfaffenhofen an der Ilm, Rosenheim, Traunstein.

Streufahrzeuge nachts ausgerückt

Dennoch sei die Lage weit weniger dramatisch als in vergleichbaren Temperaturlagen, sagte der Sprecher. Das Glatteis habe sich vor allem in Regensburg gebildet und in dem Abschnitt auf der A93 zwischen Regensburg und Weiden. Für den Abschnitt hatte die Polizei eine Warnung herausgegeben, da die Fahrbahn dort sehr glatt war und sich mehrere Unfälle ereignet haben. Gefahrguttransporte wurden aufgefordert, den nächsten Parkplatz anzufahren.

Mittlerweile hat sich die Lage aber entspannt. Die Streufahrzeuge waren schon in der Nacht unterwegs, weshalb die Autobahn und die Hauptstraßen Regensburgs befahrbar waren.

Gehwege "reine Eisbahnen"

Streufahrzeug rutscht in Carport In Wenzenbach (Lkr. Regensburg) ist ein Streufahrzeug wegen der Glätte verunglückt. Das Fahrzeug rutschte gegen einen Carport und gegen ein dort parkendes Auto. Dabei entstand erheblicher Sachschaden.

Gehwege oder Nebenstraßen waren dagegen reine Eisbahnen, so die Polizei. Vor allem auf dem Kopfsteinpflaster rund um den Regensburger Dom hatten Fußgänger Mühe, auf den Beinen zu bleiben. Radfahrer mussten absteigen und schieben. Für viele Pendler in der Oberpfalz dürfte der Tag damit begonnen haben, dicke Eiskrusten von den Scheiben ihrer Autos zu kratzen.

Unfälle auch in Niederbayern

Im gesamten Regierungsbezirk Niederbayern kam es am Morgen ebenfalls immer wieder zu Unfällen, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Niederbayern. Einsätze gab es von Viechtach (Lkr. Regen) bis Falkenberg (Lkr. Rottal-Inn). Schuld war der überfrierende Sprühregen, der am Morgen eingesetzt hat, so der Sprecher. Streufahrzeuge sind rund um die Uhr im Einsatz.