Gefahrstoffalarm in Penzenreuth Giftfässer im Naturschutzgebiet entdeckt

Am Schwarzweiher in Penzenreuth fand ein Pilzsammler Giftfässer, die offensichtlich aus Beständen der US-Armee stammen. Mehr als 70 Feuerwehrkräfte aus dem Umkreis wurden alarmiert. Inzwischen sind die Fässer geborgen und gesichert.

Die Fässer mit der Aufschrift "Decontaminating Agent" wurden noch vor Ort von Experten der US-Armee überprüft. Bei dem Inhalt handelt sich um ein Bleichmittel, das sowohl zur Reinigung von Wäsche als in der Vergangenheit auch zur Dekontamination von Kleidung eingesetzt wurde. Der Stoff wird als ätzend eingestuft.

Wie viel Gift ist in die Umwelt gelangt?

Insgesamt wurden am Schwarzweiher in Penzenreuth im Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab fünf Fässer gefunden, zwei waren bereits durchgerostet. Deshalb ist davon auszugehen, dass Teile der Substanz ausgetreten sind. Da die Fässer teilweise zugewachsen waren, liegen sie vermutlich schon länger am Schwarzweiher. In dem Naturschutzgebiet sind seltene Vögel beheimatet.

US-Armee entsorgt Giftstoff

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr haben die Fässer geborgen, in spezielle Transportbehälter verpackt und der US-Armee übergeben. Bis zur Entsorgung durch eine Spezialfirma werden sie am Truppenübungsplatz Grafenwöhr zwischengelagert.

Ob Umweltschäden entstanden sind, werden die Untersuchungen in den kommenden Tagen zeigen.