Wieder Fall im Landkreis Regensburg Geflügelpest breitet sich weiter aus

In einem Hausgeflügelbestand mit über 100 Tieren in der Gemeinde Zeitlarn besteht der Verdacht auf Ausbruch der Geflügelpest. Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Erlangen hat bei vier toten Hühnern den Influenza-Virus H5 festgestellt.

Ob es sich um die hochgefährliche Form des Virus handelt, wird das Friedrich-Loeffler-Institut in Greifswald herausfinden. Nichtsdestotrotz ordnete das Veterinäramt bereits die umgehende Keulung aller Tiere - darunter 80 Hühner, Puten, Gänse und Enten - an. Das Gehöft befindet sich bereits seit Sonntag in einem Beobachtungsbezirk, den das Landratsamt aufgrund eines anderen Falls von Geflügelpest eingerichtet hatte. Aktuell gibt es drei bestätigte Fälle von Geflügelpest im Kreis Regensburg

Mindestens eine Gans hat sich infiziert

Unter der Woche wurde bekannt, dass einem Hobby-Geflügelzüchter im Landkreis Regensburg ein Bußgeld von bis zu 30.000 Euro droht, weil er vermutlich für den Ausbruch der Geflügelpest in der Region verantwortlich ist. Der Mann habe seine Zuchttiere nicht wie behördlich angeordnet in einem Stall in Lappersdorf gehalten, wie das Landratsamt Regensburg mitteilt.

So seien sie in Kontakt mit Wildvögeln gekommen. Mindestens eine Gans hatte sich infiziert. Das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) in Greifswald wies die hochpathogene Form des Virus H5N8 nach. Alle 34 Hühner, Enten, Gänse und Schwäne, die der Hobbyzüchter gehalten hatte, wurden bereits am Freitag gekeult.

Das Landratsamt Regensburg hat jetzt ein Bußgeldverfahren gegen den Geflügelhalter eingeleitet. Erst wenn feststeht, in welchem Ausmaß sich das Virus verbreitet hat, wird über ein mögliches Bußgeld entschieden.

Sperrbezirk und Beobachtungsgebiet

Im Umkreis von drei Kilometern um das Anwesen des betroffenen Geflügelhalters wurde nun ein Sperrbezirk festgelegt. Innerhalb dieses Areals sind fünf Teams des Regensburger Veterinäramtes unterwegs, um die dort gemeldeten Geflügelbestände zu untersuchen. Das Landratsamt hat hierzu eine Allgemeinverfügung erlassen: Der Sperrbezirk umfasst 34 Ortsteile der Gemeinde Pettendorf und des Marktes Lappersdorf. Zusätzlich gibt es ein Beobachtungsgebiet mit einem Radius von zehn Kilometern. Sowohl der Sperrbezirk als auch das Beobachtungsgebiet gehen über die Landkreisgrenze hinaus und betreffen auch Gebietsflächen der Stadt Regensburg.

Wer Vögel oder Geflügel im Sperrbezirk besitzt, muss unter anderem dafür sorgen, dass sie nicht in Kontakt mit Wildvögeln kommen, außerdem werden die Tiere untersucht. Sie dürfen auch nicht aus der Sperrzone herausgebracht werden. Das gilt auch für Produkte wie Eier. Ställe dürfen nur noch mit Schutzkleidung betreten werden, die anschließend desinfiziert werden muss.