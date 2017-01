Alarm in Regensburg Verdacht auf Geflügelpest

Betroffen ist zum Beispiel ein kleiner Hobbygeflügelbestand mit 34 Tieren im Bereich des Marktes Lappersdorf. Dort wies das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Erlangen bei einer Laboruntersuchung einer verendeten Gans "Aviäre Influenzaviren des Subtyps H5“ nach. Wie es in der Mitteilung des Veterinäramts weiter heißt, wird nun am Friedrich-Loeffler-Institut in Greifswald untersucht, ob es sich um die hochpathogene Form, also tatsächlich die Geflügelpest handelt. Um eine weitere Ausbreitung der Viren zu verhindern, wurden sämtliche Tiere des Bestandes bereits getötet.

Weitere Verdachtsfälle

Schwan wird auf Vogelgrippe untersucht

Das Landratsamt will nun herausfinden, wie der Erreger in den Geflügelbestand gelangt ist, und ob weitere Betriebe betroffen sind. Sollte sich zudem herausstellen, dass es sich tatsächlich um hochansteckende Erreger handelt, wird im Umkreis von mindestens drei Kilometern um das Anwesen des betroffenen Geflügelhalters ein "Sperrbezirk" eingerichtet. Zusätzlich gibt es im Radius von zehn Kilometern ein sogenanntes "Beobachtungsgebiet".

Das Veterinäramt teilte weiterhin mit, dass derzeit im Friedrich-Loeffler-Institut auch "zwei Verdachtsfälle von Aviären Influenzaviren des Subtyps H5“ bei einer in der Gemeinde Pettendorf aufgefundenen toten Wildgans und bei einem in der Gemeinde Pentling verendeten Schwan untersucht werden.

Tote Vögel nicht berühren

Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, tote Wasservögel wie Wildenten, Wildgänse, Schwäne, Möwen oder Reiher dem Veterinäramt, der jeweiligen Gemeinde oder der Polizei zu melden. Auf keinen Fall sollten tote Tiere ohne Schutzhandschuhe berührt werden. Auch wird empfohlen, Hunde und Katzen nicht frei laufen zu lassen. Wegen anderer Fälle von Geflügelpest in Bayern gilt seit Mitte November im gesamten Freistaat bereits eine Stallpflicht für Haus- und Nutzgeflügel. Für Menschen ist der Erreger bislang nicht gefährlich.