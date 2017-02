Vogelgrippe in der Oberpfalz Neue Fälle in Regensburg und Schwandorf

Die Geflügelpest breitet sich in der Oberpfalz immer weiter aus. Neue bestätigte Fälle gibt es in den Landkreisen Schwandorf und Regensburg. In Zeitlarn (Lkr. Regensburg) mussten am Wochenende 100 Hühner, Puten, Enten und Gänse gekeult werden.

Nachdem vergangene Woche im Wildpark Höllohe bereits über 200 Tiere gekeult wurden, gibt es jetzt drei weitere bestätigte Fälle von Geflügelpest im Kreis Schwandorf. Das teilte das Landratsamt mit.

Zwei neue Sperrbezirke

Vogelgrippe-Bürgertelefon Es wurde extra ein Bürgertelefon zur Vogelgrippe eingerichtet. Die Hotline in Schwandorf hat die Nummer: 09431/471-146. Die Stadt Regensburg ist unter 0941/507-3319 zum Thema Vogelgrippe zu erreichen.

Die hochpatogene Form des Virus wurde vom Friedrich-Löffler-Institut in Greifswald an drei toten Stockenten und einem Blässhuhn in Krondorf festgestellt, an einem Schwan und einer Ente in Nittenau und an einer Wildente in der Nähe des Wildparks Höllohe. Das Veterinäramt hat dementsprechend um die zwei neuen Fundorte Sperrbezirke von drei Kilometern und Beobachtungsgebiete von zehn Kilometern eingerichtet. Unterdessen sind dem Landratsamt weitere tote Vögel gemeldet worden, für die noch kein Befund vorliegt.

Auch die im Landkreis Regensburg am Wochenende festgestellten Verdachtsfälle auf Geflügelpest haben sich alle bestätigt. Bei den untersuchten Tieren wurde die hochgefährliche Form des Virus H5N8 diagnostiziert.

100 Tiere in Zeitlarn gekeult

Am Samstag wurden in der Gemeinde Zeitlarn (Lkr. Regensburg) etwa 100 Tiere gekeult. Bei vier toten Hühnern eines Gehöfts war der Influenza-Virus H5 festgestellt worden. Das Landratsamt hat auch hier im Umkreis von drei Kilometern um das betroffene Anwesen einen Geflügelpest-Sperrbezirk eingerichtet. Damit gibt es im Landkreis Regensburg aktuell vier bestätigte Fälle von Geflügelpest.

Die Landratsämter erinnern nochmal ausdrücklich daran, dass für den gesamten Landkreis eine allgemeine Stallpflicht gilt sowie das Verbot für Ausstellungen und Märkte. Außerdem appellieren sie weiterhin an alle Bürger, tote Tiere nicht oder nur mit Handschuhen anzufassen.