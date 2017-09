Olympia-Attentat in München Oberpfälzer gestalten Gedenkstätte

Heute wird in München die Gedenkstätte für das Olympia-Attentat vor 45 Jahren offiziell eröffnet. Maßgeblich gestaltet haben sie zwei Oberpfälzer. Architekt Peter Brückner und sein Team in Tirschenreuth haben die Gedenkstätte als "Einschnitt" geformt und Erinnerung damit in Architektur gegossen.

Von: Margit Ringer