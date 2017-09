Unglück im Regensburger Stadion Fußballfan stürzt von Zaun

Der 2:1-Heimsieg von Zweitligist Jahn Regensburg gegen Eintracht Braunschweig wird von einem schweren Unfall überschattet. Ein Braunschweig-Fan wurde schwer am Kopf verletzt, als er vier Meter tief von einem Zaun des Gästeblocks fiel.

Der Unfall passierte in der Nachspielzeit im Gästeblock der Regensburger Continental-Arena: Ein Fan von Eintracht Braunschweig war auf den Zaun des Gästeblocks geklettert und verlor dort das Gleichgewicht. Der 21-Jährige fiel rund vier Meter in die Tiefe. Er wurde mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei lag kein Fremdverschulden vor.

Genesungswünsche im Internet

Auf Facebook und Twitter drückt der SSV Jahn Regensburg sein Mitgefühl für den jungen Mann aus. Verein und Fans seien in Gedanken bei ihm und hofften auf eine schnelle und vollständige Genesung, heißt es dort. Zudem kündigte der Verein an, bis auf Weiteres auf Postings in Sozialen Medien zu verzichten.

Friedliches Fußballspiel

Zu dem Spiel waren rund 600 Fans von Eintracht Braunschweig angereist. Insgesamt verfolgten rund 8.400 Menschen die Partie. Laut einem Polizeisprecher blieb es friedlich. Es kam zu keinerlei Auseinandersetzungen zwischen den Fangruppen.