Weiden Für Sexualstraftäter eingesetzt? Chef der Notaufnahme muss gehen

Die Kliniken Nordoberpfalz in Weiden haben sich vom Leiter der Notaufnahme getrennt. Das bestätigt Michael Reindl, Sprecher der Kliniken Nordoberpfalz AG. Details dazu nennt die AG nicht. Der Chef der Notaufnahme soll gewusst haben, dass in Sachsen-Anhalt gegen einen seiner Ärzte ein Verfahren wegen schweren sexuellen Missbrauchs laufe. Dennoch habe er für das Gerichtsverfahren einen Brief unterschrieben, in dem er dem angeklagten Arzt "untadeliges" Verhalten bescheinigt und um "Milde" bei der Bestrafung bittet. So berichtet es "Der neue Tag".

Arzt war bereits verurteilter Sexualstraftäter

Der angeklagte Arzt wurde Ende November 2017 in zweiter Instanz zu zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Nach Überzeugung des Gerichts missbrauchte er ein Mädchen in Sachsen-Anhalt zweimal. Außerdem bezog er kinderpornografische Schriften und schaute von einem Arbeitszimmer der Kliniken Nordoberpfalz AG aus per Skype zu, wie in Sachsen-Anhalt ein 13-jähriges Mädchen missbraucht wurde. Vor Gericht gestand der Oberarzt die Taten.

Erst zum Zeitpunkt der Verurteilung erfuhren die Kliniken Nordoberpfalz überhaupt von dem Ausmaß des Falles und suspendierten den Arzt.

Kommt der Brief vom Täter selbst?

Inwieweit dem Leiter der Notaufnahme der Umfang der Taten bekannt war, als er noch vor der Verurteilung des angeklagten Arztes in erster Instanz den Brief unterzeichnete, ist unklar. "Onetz" zufolge heißt es, der später verurteilte Arzt habe das Schreiben selbst aufgesetzt und seinem Chef zwischen Tür und Angel zum Unterschreiben vorgehalten.