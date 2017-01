Forschung zu IT-Sicherheit Fraunhofer-Labor öffnet heute in Weiden

Weiden ist ab heute Fraunhofer-Standort. Die renommierte Forschungsgesellschaft eröffnet am Mittag ein neues Labor für IT-Sicherheit in Weiden. Dort sollen Hackerangriffe und deren Abwehr erforscht werden.

Insgesamt gibt es sechs neue Fraunhofer-IT-Labore in Deutschland. Weiden ist der einzige Standort in Süddeutschland und der einzige mit zweifacher Funktion: hier soll geforscht werden, zudem sollen aber auch die Erkentnisse der Forschung an Unternehmen weiter gegeben werden.

In der OTH in Weiden ist das Labor vorerst untergebracht.

Um 13 Uhr starten Vorträge zum Thema Cybersicherheit und um 15 Uhr wird das Labor offiziell eröffnet. Das neue Labor kommt vorübergehend im Weidener Technologie-Campus auf dem Campus der OTH unter. Im September zieht es in das neue E-Haus auf dem Campus, das gerade noch gebaut wird.

Praxis-Tests im Hacker-Labor

Vor dem künftigen Fraunhofer E-House.

Das neue Fraunhofer-Labor ist ausgestattet mit einer Professur und insgesamt fünf wissenschaftlichen Mitarbeitern. Andreas Aßmuth, Professor für Rechnernetz und Mathematik, wird zur Sicherheit forschen von "embedded systems" (Softwareentwicklung), "mobile security" (beispielsweise Systeme im Fahrzeug oder Mobilfunknetze) und "Internet of things" (zum Beispiel Fitnessarmbänder, Steuergeräte von Maschinen). In einem Hackinglabor können dann verschiedene Angriff-Szenarien nachgestellt werden.

Professor Wolfgang Renninger wird mit seinen wissenschaftlichen Mitarbeitern für die Schulung von Unternehmen professionelle Trainingseinheiten entwickeln. Unternehmen aller Bereiche können dann künftig in Sachen IT-Sicherheit geschult und sensibilisiert werden.

Bedarf an Schulungen seitens der Unternehmen ist groß

Bundestagsabgeordneter Albert Rupprecht (CSU).

Der Bedarf ist bereits riesig, spüren die Wissenschaftler. Laut Aßmuth sucht die Industrie händeringend Experten für IT-Sicherheit. Das bestätigt auch der Bundestagsabgeordnete Albert Rupprecht. Der forschungspolitische Sprecher der CSU im Bundestag berichtet von Hunderten Hackerangriffen auf deutsche IT-Netze täglich, die das zuständige Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) melde. Diese Angriffe würden von Privatpersonen ausgehen, aber auch von Unternehmen, organisierten Kriminellen und ausländischen Geheimdiensten. Industrie 4.0 und deren Sicherheit sei eine der großen strategischen Fragen, wo der Wohlstand der Welt künftig zu Hause sei, so Rupprecht. Deshalb sei die Sicherheit der digitalisierten Arbeitsabläufe so wichtig.

Das Fraunhofer-Labor in Weiden ist angelegt bis Ende 2018 und kostet rund eine Million Euro im Jahr, die der Bund übernimmt. Die Arbeit haben die Forscher bereits im Dezember 2016 aufgenommen.