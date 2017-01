Erkundungslizenz läuft aus Schreckgespenst Fracking in der Oberpfalz passé

Die Erkundungslizenz für die Firma "Rose Petroleum" läuft Ende des Monats aus. Das britische Unternehmen habe auch keine Verlängerung beantragt. Das teilte das bayerische Wirtschaftsministerium auf BR-Anfrage mit. Auch kein anderes Unternehmen zeige derzeit Interesse, im sogenannten Weidener Becken nach Öl- und Gasvorkommen zu suchen.

Drei Jahre lang wurden Bohrdaten ausgewertet

In den vergangenen drei Jahren hatte das Unternehmen "Rose Petroleum" bestehende Bohrdaten neu ausgewertet und weitere Laboruntersuchungen gemacht. Neue seismische Messungen oder Bohrungen hatte es laut Ministerium nicht gegeben.

Sonja Schuhmacher vom Bündnis "Abgefrackt" aus Weiden ist erleichtert. Sie geht davon aus, dass ihre Bemühungen gefruchtet haben, und die Politiker und auch die Firma gespürt hätten, dass ein breiter öffentlicher Widerstand gegen Fracking bestehe.

Großer Protest nach Erkundungslizenz

Das Bekanntwerden der Erkundungslizenz im Januar 2014 hatte einen Aufschrei und eine großen Diskussion in Bayern ausgelöst. Sämtliche politischen Gremien in der nördlichen Oberpfalz sprachen sich in Resolutionen gegen Fracking im sogenannten Weidener Becken aus. Es ist etwa 4.200 Quadratkilometer groß und erstreckt sich über weite Teile der mittleren und nördlichen Oberpfalz sowie Gebiete in Oberfranken.

Beantragt hatte die Lizenz ein Ableger der Firma "Rose Petroleum" in Freiburg mit dem Namen "Naab Energy". Eine Briefkastenfirma, so Sonja Schumacher, die darauf aus sei, Geld von Anlegern einzutreiben.

Keinerlei Anzeichen für Öl oder Gas

Mit dem Auslaufen der Lizenz ist eingetreten, was Geologen längst erwartet haben. Denn im so genannten Weidener Becken gebe es keine Öl- oder Gasvorkommen, sagte Dr. Frank Holzförster vom Geozentrum an der Kontinentalen Tiefbohrung in Windischeschenbach bereits 2014. Damit Öl oder Gas im Untergrund entstehe, dafür hätte es in Urzeiten ein Meer in der Region geben müssen, was es aber nicht gab. Zwar sei man im Zuge von Bohrungen nach Thermalwasser Ender 80er Jahre in Weiden auf ein paar Tropfen Öl gestoßen, größere Vorkommen, die sich mit der Methode Fracking gewinnbringend abbauen lassen würden gebe es aber nicht.

Kampf der Gegner geht weiter

Der Kampf des Bündnisses "Abgefrackt" geht unterdessen weiter. Im Februar tritt das umstrittene Bundes-Fracking-Gesetz in Kraft. Es biete nur unzureichend Schutz und auch nur für die nächsten Jahre. Andere Unternehmen anderswo würden bereits in den Startlöchern sitzen, um auch in Deutschland die Methode Fracking anzuwenden. Das Bündnis setzt sich nach wie vor für ein umfassendes Fracking-Verbot in Deutschland ein.