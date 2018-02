Olympia Flossenbürg fiebert heute wieder mit Olympiasieger Eric Frenzel

Flossenbürg fiebert wieder mit seinem Olympiasieger: Am Vormittag startet der nordische Kombinierer Eric Frenzel in seinen zweiten Olympia-Wettkampf.

Der Wahl-Oberpfälzer Eric Frenzel kann heute seine zweite Medaille bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang gewinnen. Am Vormittag stehen ein Sprung von der Großschanze und zehn Kilometer in der Langlauf-Loipe an. Frenzel ist als frisch gebackener Olympiasieger von der Normalschanze einer der Favoriten.

Der Champion hat sich abgeschottet

Frenzel hat sich in den vergangenen Tagen abgeschottet im Olympischen Dorf und beim Training. Wie Ehefrau Laura in einer Online-Kolumne berichtet, konnten sie und der gemeinsame Sohn Philipp ihn nur ganz kurz treffen oder von weitem aus zuwinken. Der Goldmedaillengewinner hat auf den Besuch anderer olympischer Wettkämpfe bisher verzichtet, um nicht krank zu werden und sich voll auf seine Starts zu konzentrieren.

Vor vier Jahren wurde Frenzel krank

Vor vier Jahren in Sotschi wurde Eric Frenzel ebenfalls im ersten Wettkampf Olympiasieger, erwischte dann aber einen Infekt und konnte bei den anderen beiden Wettkämpfen nur etwas geschwächt an den Start gehen. Das wollte der 29-Jährige heuer offenbar vermeiden.

Frenzels Ehefrau Laura und Sohn Philipp sind gemeinsam mit Frenzels Eltern nach Südkorea gereist. Zu Hause in St. Ötzen sitzen heute Frenzels Schwiegereltern, seine beiden kleineren Kinder und seine Oma Hanna gemeinsam vor dem Fernseher.

Am Donnerstag wartet die nächste Medaillenchance

Der fünfmalige Gesamtweltcupsieger hatte am vergangenen Mittwoch Gold von der Normalschanze gewonnen. Am Donnerstag gibt es die dritte Medaillenchance für Eric Frenzel, dann steht der Mannschaftswettbewerb an.