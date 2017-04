Fentanyl-Prozess am Landgericht Weiden Zeugen aus der Drogenszene sagen heute aus

Die Rezepte gingen immer auf die Rechnung ihres krebskranken Sohnes, der aber nur einen Teil der Pflaster bekam. Etwa ein Viertel der Pflaster hat die Frau in der Weidener Drogenszene verkauft.

Der Prozess-Tag

Heute sagen einige Zeugen aus der Drogenszene aus, zudem berichtet eine Apothekerin über den Wirkstoff Fentanyl. Am Mittag wird ein Mitarbeiter der Krankenkasse des Sohnes aussagen. Hier ist nicht aufgefallen, dass die insgesamt 2.600 Betäubungsmittel-Pflaster allein vom Zeitraum her viel zu viele für einen Patienten waren. Am Nachmittag erstattet ein psychiatrischer Sachverständiger sein Gutachten über die Angeklagte.

Donnerstag ist Urteil geplant

Am Donnerstag sind noch zwei Polizisten geladen, dann folgen die Plädoyers und das Urteil. Nach einem sogenannten Rechtsgespräch zu Beginn des Prozesses haben die Richter das zu erwartende Strafmaß bereits eingegrenzt - im Gegenzug zu einem umfänglichen Geständnis der 56-Jährigen. Demnach muss die Frau zwischen fünfeinhalb und sechseinhalb Jahre ins Gefängnis.

Nach vorsichtigen Schätzungen hatten die 2.600 Pflaster einen Wert von mehr als 70.000 Euro.