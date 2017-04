Hamburg-Marathon Oberpfälzer läuft Weltrekord im Business-Anzug

"Mit dem Anzug war es sogar ganz angenehm, es macht keinen Unterschied, ob ich mit dem oder mit langer Laufkleidung angetreten wäre", sagte Mayerhöfer im Ziel.

"Die Stimmung war der Wahnsinn und die Strecke ist top." Marathon-Läufer Felix Mayerhöfer

Für Mayerhöfer war es der dritte Start in der Hansestadt - das erste Mal im edlen Zwirn. Hinter dem Weltrekord-Projekt steckt eine gesamtbayerische Kooperation. "Hamburg ist nach Toronto unser zweiter Anlauf, den Guinness-Weltrekord zu knacken. Deshalb freuen wir uns sehr, dass es diesmal geklappt hat, die geforderte Zeit deutlich zu unterbieten", sagt Jürgen Putzer von Carl Gross. Der Herrenausstatter aus Hersbruck hat den "Laufdress" gestellt.

Daten gehen ans Guinness-Buch der Rekorde

Marathon-Läufer Felix Mayerhöfer im Ziel.

Sven Hindl, selbst mehrfacher Marathon-Finisher, begleitete Mayerhöfer auf der 42,2 Kilometer langen Strecke durch die Hafenstadt, um alles für das Guinness-Buch der Rekorde zu dokumentieren. "Die Leistung von Felix war der Hammer", sagte Hindl. Nun gehen alle Daten an das Guinness-Buch der Rekorde, um den Weltrekord final zu bestätigen.

Seit zehn Jahren geht der Sportlehrer Mayerhöfer, der im oberfränkischen Kronach unterrichtet, bei Laufwettkämpfen an den Start. So hat er schon mehr als 30 Marathons absolviert. Seine persönliche Bestzeit holte er sich mit 2:30:39 Stunden beim Berlin-Marathon. Damals war er aber in regulärem Laufdress an den Start gegangen.