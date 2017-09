Regensburger Korruptionsaffäre Strippenzieher Hartl wird aus Ämtern gedrängt

Der ehemalige SPD-Fraktionschef im Regensburger Stadtrat, Norbert Hartl, soll jetzt alle Posten in städtischen Tochtergesellschaften verlieren. Eine entsprechende Empfehlung sprach jetzt der städtische Finanzausschuss aus.

Demnach soll Hartl zunächst aus dem Aufsichtsrat der gemeinnützigen SeniorenStift GmbH abberufen werden. In der nächsten Stadtratssitzung Ende Oktober soll darüber beraten werden. Dann sollen auch seine anderen Aufsichtsratsmandate beim städtischen Energieversorger REWAG sowie seine Posten bei der Sparkasse zur Sprache kommen. Die CSU hatte eine Abberufung Hartls von den Mandaten gefordert und einen entsprechenden Antrag gestellt. Ende Juli hatte ihn die Staatsanwaltschaft wegen Beihilfe zur Bestechlichkeit angeklagt. Norbert Hartl gilt als Schlüsselfigur in der Regensburger Korruptionsaffäre.

Teilrückzug vor einem halben Jahr

Mehr zum Thema zum Artikel Bauprojekt in Regensburg Eine E-Mail sorgt für Wirbel

Hartl legte bereits vor rund einem halben Jahr den Fraktionsvorsitz nieder. Damals war bekannt geworden, dass in der Regensburger Korruptionsaffäre auch gegen ihn ermittelt wird. Hartl gab damals auch sein Aufsichtsratsmandat bei der städtischen Wohnungsbaugesellschaft "Stadtbau" und seinen Posten als weiterer Stellvertreter des Oberbürgermeisters ab. Später schied er auch aus der SPD-Fraktion aus.

An seinem Stadtratsmandat und seinen weiteren Ämtern hielt er entgegen aller Kritik bis heute fest. So gehört er nach wie vor auch dem Planungs-, dem Bau- und Vergabe- sowie dem Grundstücksausschuss an. Dort wird über Bauvorhaben beraten und vorentschieden.

Schlüsselfigur in der Korruptionsaffäre

Die Staatsanwaltschaft hat Ende Juli gegen Hartl und weitere Beschuldigte Anklage erhoben. Hartl wird Beihilfe zur Bestechlichkeit vorgeworfen. Er soll vertrauliche Ausschreibungsunterlagen für eines der größten Grundstücksgeschäfte der Stadtgeschichte vorab an einen aussichtsreichen Bewerber weitergereicht und diesen um Rat gefragt haben. Bei dem Bewerber handelte es sich um den Großspender der Regensburger SPD, den Bauträger Volker Tretzel.