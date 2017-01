Bestechungsskandal in Regensburg Stadtrat tagt erstmals nach OB-Verhaftung

Die zweite Bürgermeisterin, Gertrud-Maltz-Schwarzfischer, wird die Stadtratssitzung leiten, die SPD-Politikerin vertritt den Oberbürgermeister seit seiner Verhaftung.

Erklärung der Bürgermeister erwartet

Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD)

Einen offiziellen Tagesordnungspunkt zur Bestechungsaffäre gibt es nicht. Voraussichtlich wird Bürgermeisterin Maltz-Schwarzfischer aber eine Erklärung abgeben, das haben sie und der dritte Bürgermeister Jürgen Huber (Bündnis 90/Die Grünen) bislang überall getan, wo sie den OB vertreten haben. Auch eine hitzige Diskussion ist möglich - denn es rumort unter den Stadträten. Sogar aus den Koalitionsfraktionen kommen Rücktrittsforderungen an Oberbürgermeister Joachim Wolbergs, ebenso aus der Opposition.

Rücktritt Hartls im Fokus

Spannend wird auch, wie das Gremium dem zurückgetretenen SPD-Fraktionschef Norbert Hartl begegnet. Er will im Stadtrat bleiben, obwohl auch gegen ihn ermittelt wird. Auf der Tagesordnung steht unter anderem der Jahresverlust des Regiebetriebs Arena Regensburg aus 2014. Er beträgt über 204.000 Euro, das Fußballstadion war damals noch gar nicht in Betrieb. Künftig rechnet die Stadt mit einem jährlichen Verlust von rund vier Millionen Euro.

Der Korruptionsvorwürfe

Die Staatsanwaltschaft wirft Wolbergs und seinem Vorgänger Hans Schaidinger (CSU) Bestechlichkeit vor, dem Bauunternehmer Volker Tretzer Bestechung in zwei Fällen und einem weiteren Beschuldigten Beihilfe zur Bestechung, jeweils in besonders schweren Fällen. Alle außer Schaidinger wurden verhaftet und sitzen nun in U-Haft. Zusätzlich wird gegen weitere Personen ermittelt.

Es besteht der dringende Verdacht, dass Wolbergs bei der Vergabe des ehemaligen Areals der Nibelungenkaserne den Bauunternehmer bewusst bevorzugt hat. Der Unternehmer soll ihm im Gegenzug eine Spendenzahlung von einer halben Million Euro sowie die finanzielle Unterstützung des Fußballvereins SSV Jahn Regensburg in Aussicht gestellt haben. OB Wolbergs soll auch geldwerte Vorteile erhalten haben.

