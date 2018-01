Todesumstände bis heute unklar Ermittlungen im Fall Maria Baumer eingestellt

Die Staatsanwaltschaft hat die jahrelangen Ermittlungen im Fall Maria Baumer jetzt eingestellt. Trotz jahrelanger Ermittlungen steht also bis heute nicht fest, wann, auf welche Weise und wo Maria Baumer gestorben ist.

16 Monate vermisst

Maria Baumer aus Muschenried (Lkr. Cham) war 2012 unter rätselhaften Umständen verschwunden. Sie galt 16 Monate lang als vermisst. Die damals 26-Jährige war Vorsitzende der Katholischen Landjugend (KLJB) in Bayern, mit 26.000 Mitgliedern einer der größten Jugendverbände im Freistaat. Auch deshalb hatte der Fall schnell für öffentliche Aufmerksamkeit gesorgt.

Ein Jahr später Skelett gefunden

Im September 2013 fand ein Pilzsammler Baumers sterbliche Überreste in einem Waldstück bei Bernhardswald (Lkr. Regensburg). Der Fundort lag nur wenige Kilometer entfernt vom Reiterhof der Familie von Maria Baumers Verlobten. Dort hatte sie den Tag vor ihrem Verschwinden verbracht.

Verlobter im Visier der Ermittler

In der Folge geriet Baumers damaliger Verlobter in Verdacht, sie getötet zu haben. Nach etwa sechs Wochen in Untersuchungshaft kam er wieder frei. Wie die Staatsanwaltschaft jetzt mitteilt, konnte ein Tatverdacht gegen ihn nicht bewiesen werden.