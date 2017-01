Eisregen in Ostbayern und Oberbayern Hunderte Unfälle, Schul- und Bahnausfälle

Eisglätte sorgt auf den Straßen in vielen Teilen Ostbayerns nach wie vor für Chaos. Der Regen verwandelte sich auf gefrorenen Böden blitzschnell in Glatteis. Zahlreiche Schulen und Unis bleiben heute geschlossen. Die Polizei registrierte Hunderte Unfälle.

In der Oberpfalz hat die Polizei bis zum Morgen mehr als 120 Glatteisunfälle registriert, die Hälfte davon ereignete sich im Raum Regensburg. Ein weiterer Schwerpunkt war der Landkreis Amberg-Sulzbach. Auch Niederbayern war wegen des Eisregens flächendeckend lahm gelegt. Hier gab es bisher rund 100 Glatteisunfälle, nur im Bayerischen Wald ist die Verkehrslage entspannt. Hier hat es heute Nacht geschneit. Die meisten Unfälle verliefen glimpflich, es wurde niemand schwer verletzt.

Weil es weiter regnet und der Niederschlag auf dem gefrorenen Boden sofort gefriert, rechnet die Polizei damit, dass die Situation weiter angespannt bleibt. An vielen Steigungen hängen Lastwagen fest oder stehen quer. In Niederbayern musste die A3 zwischen Bogen und Straubing kurz nach Mitternacht in Fahrtrichtung Regensburg für zwei Stunden gesperrt werden, nachdem ein Lastwagen ins Schlingern geraten war und die Mittelleitplanke durchbrach. Auch die A93 bei Hausen im Landkreis Kelheim war in der Nacht nach mehreren Unfällen kurzzeitig gesperrt.

Die Polizeieinsatzzentralen für Niederbayern und die Oberpfalz raten dringenst: Wer sein Auto heute Morgen nicht unbedingt braucht, soll es stehen lassen.

Zahlreiche Schulen und Unis bleiben geschlossen

In der Oberpfalz bleiben die Schulen geschlossen in Stadt und Landkreis Regensburg, Landkreis Schwandorf, Stadt Amberg und Landkreis Amberg-Sulzbach. In Niederbayern ist Schulunterricht abgesagt für Stadt und Landkreis Landshut, Stadt und Landkreis Passau und die Landkreise Dingolfing-Landau, Landkreis Rottal-Inn und Kelheim. Wegen der Eisglätte fällt die Schule heute außerdem aus in der Stadt Straubing, im Landkreis Straubing-Bogen und im Landkreis Deggendorf.

Grundschule in Mamming ist geschlossen

In Oberbayern fällt der Unterricht an allen Schulen in den Landkreisen Mühldorf am Inn und Altötting aus.

Auch die Hochschulen in Ostbayern sind vom Blitzeis betroffen. Geschlossen bleibt heute die Universität Passau. Auch an der TH Deggendorf wurden sämtliche Vorlesungen für heute abgesagt. An der Ostbayerischen Technischen Hochschule in Regensburg sind vorläufig alle Prüfungen für den heutigen Tag abgesagt worden. An der OTH Amberg/Weiden läuft der Betrieb normal.

Störung im Bus- und Bahnverkehr

Wegen der Eisglätte haben jetzt auch die Linienbusse in Stadt und Landkreis Regensburg bis auf Weiteres den Verkehr eingestellt. Eine erste Störung wird jetzt auch aus dem Bahnverkehr gemeldet: Zwischen Schwandorf und Amberg sind die Weichen festgefroren, die Züge kommen verspätet an.

Auch die Müllabfuhrbetriebe sind beeinträchtigt. In Weiden beispielsweise wird der Müll erst morgen abgeholt, wie ein Stadtsprecher mitteilt. Die angesetzten Termine verschieben sich alle um einen Tag.